Ci sarebbero nuove indiscrezioni su Can Yaman e la presunta nuova fiamma. L’avvistamento del noto attore e modello con una donna famosa.

Dopo aver fatto parlare per qualche scintilla di troppo con Mediaset, Can Yaman è tornato sulla bocca di tutti per questioni legati alla sua sfera privata e una presunta nuova relazione con una famosa giornalista. L’attore e modello, infatti, sarebbe stato pizzicato dalle telecamere in una serata in dolce compagnia della donna…

Can Yaman e il presunto nuovo amore

L’affascinante attore e modello turco Can Yaman sembra aver trovato un nuovo amore. Dopo un periodo di silenzio sul fronte sentimentale, l’interprete di numerose serie di successo potrebbe aver iniziato una relazione con la giornalista brasiliana, Thamires Hauch. I due si sarebbero conosciuti recentemente, probabilmente durante uno degli eventi internazionali a cui l’attore partecipa regolarmente e durante i quali viene spesso intervistato. Il feeling tra i due non sarebbe passato inosservato, alimentando così i primi sospetti su un legame più profondo.

Can Yaman – www.donnaglamour.it

La Hauch, nota per il suo lavoro nel giornalismo televisivo, è apparsa al fianco di Yaman in alcune occasioni mondane. Entrambi molto riservati sulla loro vita privata, non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma i fan più attenti hanno notato diversi indizi social e movimenti che lascerebbero intuire qualcosa di più di una semplice amicizia. L’eventuale relazione, se confermata, rappresenterebbe una importante novità dopo un periodo di “silenzio” per il turco.

La segnalazione e la notte sospetta

Secondo alcune indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni e riprese da svariati media locali e non solo, Yaman e la Hauch sarebbero stati visti insieme in un esclusivo locale notturno, dove avrebbero trascorso l’intera serata. Testimoni avrebbero riferito che i due si sarebbero mostrati complici e molto affiatati. A rafforzare i rumors, il fatto che successivamente siano stati avvistati nello stesso albergo. Anche se nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati, gli indizi sembrano delineare una frequentazione in corso. I fan dell’attore sono già in fermento, in attesa di scoprire se si tratti davvero di una nuova storia d’amore o solo di una semplice amicizia tra due personaggi noti.