Momento di malinconia per Giulia Salemi che ha salutato il compagno Pierpaolo Pretelli in partenza per L’Isola dei Famosi 2025 come inviato.

Aveva già avuto un primo momento di crollo per la partenza del suo Pierpaolo Pretelli verso L’Isola dei Famosi 2025. Adesso Giulia Salemi ha voluto mostrare quelli che sono stati gli ultimi momenti trascorsi in queste ore con il papà di suoi figlio, Kian. L’influencer, anche in questo caso, non ha retto all’emozione e alla malinconia di pensarsi due mesi senza la sua dolce metà.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: l’amore sempre più forte

Sono sempre molto seguiti e apprezzati Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Ancora di più da quando hanno avuto il loro primo figlio insieme, il piccolo Kian. La bella famigliola, però, sarà chiamata ad affrontare un periodo di distacco forzato vista l’esperienza a L’Isola dei Famosi nel neo papà bis, scelto come inviato in Honduras.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli – www.donnaglamour.it

La coppia ha vissuto questi ultimi giorni insieme prima della partenza di Pretelli sull’Isola in modo molto unito e dolce non facendo mancare ai propri fan alcuni momenti molto intimi e speciali. Nelle ultime ore, proprio l’inviato de L’Isola ha mostrato una clip video con le ultime ore prima del viaggio dove non sono mancate le lacrime della sua dolce metà.

Il saluto a Pierpaolo e le lacrime

Giulia stessa, tramite un altro video, non ha fatto mancare di raccontare le proprie emozioni sul saluto per i prossimi due mesi a Pierpaolo. “Il piantino me lo sono fatta, già ero sensibile, da quando sono diventata madre piango per tutto”, ha dichiarato l’influencer.

Poi, con una buona dose di ironia, Giulia ha aggiunto: “Sono una donna dilaniata, lui ora parte per due mesi e sarà una bella avventura, supereremo questa distanza e lo sosterremo da lontano, chi mi ha seguita al GF lo sa che io piango sempre. Sono proprio la degna figlia di mia madre e la degna nipote di mia nonna, anche loro hanno la lacrima facile”, ha concluso la Salemi.