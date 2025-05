Dal cambio vita di Selvaggia Lucarelli all’avvistamento di Belen: i gossip della settimana

Tante news dal mondo dello spettacolo, dei social e della tv in questi ultimi giorni: scopriamo quali sono stati i migliori gossip della settimana.

Sono state davvero parecchie le notizie dal mondo dello spettacolo, dei social e della televisione in questi ultimi giorni. Oltre alle scintille tra Fedez e Myrta Merlino, con il rapper piuttosto polemico con la giornalista, non sono mancate le novità per quanto riguarda la dolce attesa di Giulia De Lellis ma anche il cambio vita di Selvaggia Lucarelli. Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 28 aprile al 2 maggio 2025.

Gossip della settimana: il cambio vita di Selvaggia Lucarelli

C’è aria di cambiamento per Selvaggia Lucarelli e il suo futuro marito Lorenzo Biagiarelli. Dopo aver parlato delle future nozze, infatti, i due sembrano aver preso una decisione molto importante relativamente al loro futuro. In modo particolare per quanto riguarda la location dove andare a vivere prossimamente.

Selvaggia Lucarelli al Teatro del Casinò di Sanremo per “Dopo Il Festival Tutti Da Me” durante la 75ª edizione del Festival di Sanremo 2025 – www.donnaglamour.it

La penna graffiante ha comunicato che si prepara a lasciare Milano per trasferirsi a Roma. Una scelta di vita che, per il momento, sarà solo momentanea ma che presto potrebbe diventare definitiva in quello che lei stessa ha definito “il suo nuovo quartiere”, la Garbatella.

Francesca Fagnani e le critiche per Belve

Francesca Fagnani alla conduzione del programma televisivo Rai ‘Belve’ – www.donnaglamour.it

La nuova stagione di Belve è iniziata con il botto e anche con qualche polemica. Infatti, Francesca Fagnani è stata interessata da una serie di commenti al limite da parte di Dj Aniceto che si è meritato una dura replica da parte della giornalista e conduttrice del programma di Rai 2.

Giulia De Lellis e Tony Effe presto genitori: l’annuncio ufficiale

Giulia De Lellis e Tony Effe alla sfilata PDF durante la Settimana della Moda Uomo Autunno/Inverno 2025-2026 a Milano, il 17 gennaio 2025 – www.donnaglamour.it

Ha fatto molto parlare in questi ultimi giorni la gravidanza di Giulia De Lellis spoilerata dal settimanale Chi e poi confermata dalla diretta interessata. L’influencer ha ufficializzato la dolce attesa con degli scatti molto dolci e anticipando anche il nome della bimba in arrivo…

Chiara Ferragni e Provera di nuovo “separati”

Chiara Ferragni – www.donnaglamour.it

Nuovi rumors su una delle coppie più chiacchierate dell’ultimo periodo, quella formata da Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Pare, infatti, che i due abbiano trascorso gli ultimi giorni, specie il primo di maggio, separati. Provera non avrebbe gradito la troppa pressione mediatica e, per questo, avrebbe deciso di staccarsi leggermente dall’imprenditrice digitale, almeno in queste ore.

Belen avvistata con l’ex Angelo

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

Si torna a parlare di Belen Rodriguez e di un curioso avvistamento che l’ha vista protagonista di una passeggiata con un feeling particolare con il suo ex, Angelo. Che tra i due possa esserci un ritorno di fiamma? Chi lo sa ma quello che è certo è che la ex coppia è parsa ancora molto affiatata…