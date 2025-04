Selvaggia Lucarelli cambia vita e si trasferisce a Roma: addio alla sua amata Milano, inizia una nuova avventura.

Selvaggia Lucarelli da anni è legata alla città di Milano, luogo in cui vive e lavora, di cui tanto parla sui social e nei suoi articoli, nel bene e nel male. Ma adesso qualcosa sta cambiando e l’annuncio della giornalista fatto su Instagram ha sorpreso i fan. Pare, infatti, che la scrittrice stia valutando l’idea di dire addio a Milano per trasferirsi a Roma. Ma qual è il motivo dietro questa importante svolta nella sua vita? Scopriamo tutti i dettagli.

Selvaggia Lucarelli si trasferisce a Roma

Dopo oltre dieci anni trascorsi a Milano, ha deciso di concedersi un lungo soggiorno a Roma con il compagno Lorenzo Biagiarelli. Una “prova generale” che sembra anticipare un trasferimento definitivo nella capitale.

La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, alimentando la curiosità dei fan, soprattutto dopo una storia Instagram in cui la Lucarelli mostrava uno scorcio della Garbatella, quartiere iconico di Roma sud, accompagnata dalla frase: “Il mio quartiere romano già mi piace“.

Selvaggia Lucarelli al Teatro del Casinò di Sanremo per “Dopo Il Festival Tutti Da Me” durante la 75ª edizione del Festival di Sanremo 2025 – www.donnaglamour.it

Negli ultimi anni, Selvaggia Lucarelli non ha nascosto una certa insofferenza verso la vita milanese, e ha criticato in più occasioni il costo elevato della vita e degli immobili.

In una storia Instagram la scrittrice ha spiegato ai suoi follower: “No, non ci siamo trasferiti a Roma. Abbiamo preso casa per un mese e un po’ , visto che Lorenzo ha il teatro, io Ballando, e poi altri impegni in tv“.

Ma poi aggiunge: “Ma siamo comunque pensando di venire a vivere nella capitale a breve. Facciamo le prove generali alla Garbatella, che è una vera immersione di romanità“.

Progetti futuri: matrimonio e un nuovo inizio nella capitale

Insieme alla possibilità del trasloco, Selvaggia Lucarelli ha rivelato importanti sviluppi anche sul fronte sentimentale.

Dopo nove anni di relazione, la giornalista ha riproposto il tema del matrimonio al compagno. “Basta romanticismo, è burocrazia” ha dichiarato ironicamente, lasciando intendere che questa volta Lorenzo Biagiarelli avrebbe accettato. Le nozze potrebbero celebrarsi già nella primavera del 2026, forse in Puglia.