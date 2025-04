Ecco quanto guadagna Roberto Bolle, il celebre ballerino protagonista anche sul piccolo schermo di diversi spettacoli.

Dire che Roberto Bolle sia il ballerino più famoso d’Italia è riduttivo: l’artista piemontese è infatti uno dei ballerini più famosi al mondo della storia della danza. Per lui parla la sua lunga carriera, basti pensare che è stato il primo a diventare in contemporanea Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York. Oltre che a teatro, Roberto Bolle lo abbiamo visto esibirsi anche più volte in TV nei vari show che ha presentato, da Danza con me a Viva la danza, o nei programmi di cui è stato ospite (tra cui anche il Festival di Sanremo). Ma quanto guadagna Roberto Bolle? Vediamolo insieme.

Roberto Bolle: quanto guadagna

Non è noto il compenso ricevuto da Roberto Bolle dalla Rai per condurre i suoi programmi televisivi, quel che appare certo è che comunque il cachet concordato con la televisione pubblica rappresenti solamente una minima parte dei guadagni del ballerino: gli introiti principali derivano infatti dalla sua grande carriera nel mondo della danza.

Secondo quanto riportato dal sito Oipamagazine, Roberto Bolle guadagnerebbe all’anno una cifra intorno ai 5 milioni di dollari. Non ci sono conferme ufficiali riguardo a questa cifra che appare comunque plausibile considerato il grande successo che il ballerino ha in tutto il mondo: una cifra che, se confermata, sarebbe comunque più che meritata.

La cifra di 5 milioni di dollari all’anno sarebbe comprensiva sia del suo lavoro da ballerino che di quello di presentatore televisivo, delle sue apparizioni sul piccolo schermo come ospite e delle campagne pubblicitarie di cui è stato protagonista. Anche i lauti guadagni di Roberto Bolle dimostrano quanto l’artista sia amato nel mondo ma soprattutto quanto sia grande il suo talento.