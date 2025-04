Proposta di matrimonio per Mara Sattei nel giorno del suo compleanno: il momento emozionante che sorprende i fan.

Una festa di compleanno indimenticabile per Mara Sattei, che ha celebrato i suoi trent’anni con una sorpresa speciale: la proposta di matrimonio del compagno Alessandro Donadei. La cantante, conosciuta per la sua riservatezza, ha detto “sì” in una cornice romantica e suggestiva, abbandonando finalmente il silenzio sulla sua vita sentimentale. Ma scopriamo tutti i dettagli della romantica proposta.

Mara Sattei presto sposa: il momento della proposta

L’evento si è svolto a Casa Giardino, raffinata location milanese, dove amici e familiari si sono riuniti per celebrare la cantautrice.

Tra luci soffuse, decorazioni romantiche e una torta a forma di cuore, il momento clou della serata è stato l’inginocchiamento di Donadei, che ha chiesto a Mara Sattei di sposarlo. Emozione alle stelle e applausi tra gli invitati, mentre la cantante rispondeva con un commosso “sì”.

Qui la foto del tenero abbraccio immortalato dopo la proposta di matrimonio.

Il futuro marito di Mara Sattei: chi è Alessandro Donadei

Alessandro Donadei, produttore musicale, è noto per aver lavorato a stretto contatto con Mara Sattei e il fratello Tha Supreme, a cui è legato anche da una forte amicizia. Pur non essendo una figura mediatica, Donadei è molto stimato nel mondo della musica, e il suo legame con l’artista è cresciuto lontano dai riflettori.

La coppia ha scelto finora di mantenere un profilo basso, evitando le luci della cronaca rosa. Ma ora che l’amore si fa serio, Mara Sattei ha deciso di condividere pubblicamente questo momento così speciale, ricevendo anche il dolce augurio del fratello, che su Instagram ha scritto: “Vi amo“, accompagnato da un cuore viola.

Il 2025 si prospetta come un anno importante per Mara Sattei, sia dal punto di vista personale che professionale. E i fan, ora più che mai, sono pronti a seguirla anche nelle sue avventure sentimentali.