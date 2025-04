Novità professionale per Selvaggia Lucarelli. La nota penna graffiante e giudice di Ballando con le Stelle diventa attrice.

Un momento d’oro per Selvaggia Lucarelli. Dopo aver annunciato le future nozze con Lorenzo Biagiarelli, per la famosa penna graffiante ci sono novità anche dal punto di vista professionale. La donna, infatti, sarà protagonista come attrice nella serie tv prevista a fine maggio sulla piattaforma streaming Netflix, ‘Maschi Veri’.

La serie tv ‘Maschi Veri’: i dettagli

Prima di entrare nel dettaglio del nuovo e inedito ruolo da attrice di Selvaggia Lucarelli occorre capire dove il pubblico potrà vedere la penna graffiante. Si tratta della serie tv su Netflix, ‘Maschi Veri‘. Da quanto sappiamo, si tratta di una serie composta da 8 episodi e basata su un format spagnolo di grande successo, creato da Alberto e Laura Caballero, Daniel Deorador e Araceli Álvarez de Sotomayor.

Selvaggia Lucarelli – www.donnaglamour.it

Argomento centrale della storia raccontata nella serie è la figura del maschio alfa, che nel mondo contemporaneo è costretto a confrontarsi con nuovi valori e modelli di riferimento. Ovviamente, il tutto sarà affrontato con grande serietà senza far mancare, però, scene comiche, momenti piccanti ovviamente riflessioni di carattere sociale.

Il ruolo di Selvaggia Lucarelli

Il cast di ‘Maschi Veri’ sarà di tutto rispetto. Per esempio ci sarà Maurizio Lastrico ma anche Francesco Montanari, Pietro Sermonti e Pietro Sermonti. Tra le donne Sarah Felberbaum, Laura Adriani e Nicole Grimaudo. Ma che ruolo avrà Selvaggia Lucarelli? Da quello che si evince dal trailer, condiviso per altro anche dalla diretta interessata via social – con tanto di scritta “anche Attrice” -, la penna graffiante apparirà nelle vesti di conduttrice di un programma tv chiamato ‘Battaglia Selvaggia’. A questo punto non resta che attendere ancora pochi giorni per saperne di più e andare a scoprire quali saranno le reazioni alla nuova avventura della Lucarelli. Siamo sicuri che ne vedremo delle belle.