Georgette Polizzi, la lotta con la sclerosi multipla: il video strappalacrime

Una diagnosi che le ha cambiato per sempre la vita: Georgette Polizzi racconta la sua battaglia con la sclerosi multipla in un video.

L’abbiamo conosciuta a Temptation Island ma poi è diventata ancora più seguita e apprezzata per il modo di affrontare e raccontare la sua battaglia con la sclerosi multipla. Stiamo parlando di Georgette Polizzi che sui social ha scelto di ricordare il giorno della diagnosi della malattia, avvenuta sette anni fa, e che l’ha vista affrontare difficili momenti e una importante rinascita.

Georgette Polizzi e la diagnosi di sclerosi multipla

Già in passato Georgette Polizzi aveva raccontato di come la sua vita fosse radicalmente cambiata rispetto a come il pubblico del piccolo schermo l’aveva conosciuta. La donna, tra i volti maggiormente apprezzati di Temptation Island, infatti, si è ritrovata all’improvviso a dover combattere con una malattia importante: la sclerosi multipla.

Georgette Polizzi e Davide Tresse – www.donnaglamour.it

Negli anni, la donna ha vissuto alti e bassi, spesso raccontati via social. Da qui, la scelta, a sette anni dalla diagnosi, di condividere un video riassuntivo di tutto quello che è stata obbligata ad affrontare. Dal momento più brutto fino al “miracolo”, legato alla nascista di sua figlia.

Il video e il “miracolo” della figlia

La Polizzi ha pubblicato su Instagram un video molto intenso, ricco di dolore ma anche di grande dignità. Dignità nell’affrontare a testa alta la malattia e le peripezie che questa comporta. “Sette anni fa, oggi, sono rimasta prigioniera del mio corpo. La diagnosi, sclerosi multipla. All’improvviso il mondo che conoscevo non esisteva più”, ha detto nel filmato la donna.

Nella clip, la Polizzi si è mostrata con palesi difficoltà a camminare e muoversi. Momenti duri e di down che, per fortuna, con grande forza e orgoglio sono stati superati. “[…] Il giorno del mio matrimonio ci sono arrivata con le mie gambe all’altare. E poi il percorso di Pma (ovvero la procreazione assistita, ndr), perché credevo con tutta me stessa che ci fosse ancora spazio per un miracolo”.

E quel miracolo è arrivato con sua figlia: “[…] Non mi sono fermata. Ho ricominciato a camminare. Mi sono innamorata. Mi sono sposata. Sono diventata mamma. La sclerosi multipla è ancora con me, ma non mi comanda più. Cammino accanto a lei. A testa alta”.