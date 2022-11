Georgette Polizzi ha deciso di mandare un messaggio a chi la segue sui social dopo aver trascorso l’ennesima giornata in ospedale.

Uno sfogo social che vuole essere, in realtà, un messaggio positivo per lei e per tutte le persone che la seguono sui social. Parliamo di Georgette Polizzi, ex volto di alcuni reality come Temptation Island, che da alcuni anni combatte la battaglia con la sclerosi multipla. Sebbene a marzo ci sia stato un periodo di tregua e di grande gioia con la nascita della figlia, adesso, l’incubo delle visite e dei controlli medici è tornato prepotentemente.

Georgette Polizzi, il messaggio sui social

Georgette Polizzi e Davide Tresse

“Ebbene sì anche questa è andata. I miei soliti effetti collaterali hanno preso il sopravvento ma santo antistaminico ha placato tutto”. Sono state queste le prime parole di Georgette Polizzi nell’ultimo post su Instagram che la ritrae presso l’ospedale San Bortolo di Vicenza dove, evidentemente, si è sottoposta agli esami di routine per la sua malattia.

“Oggi per la prima volta dopo tanto tempo ho accusato il fatto di avere questa patologia. Mi sono svegliata e ho detto al momo ‘Io non voglio essere malata’. Sono consapevole che detta così può essere una frase non facilmente digeribile, ma oggi va così”.

Le parole della donna proseguono ancora: “Ho sempre condiviso con voi la parte più vera di me, e oggi faccio altrettanto dicendovi che ho il nervoso. Che vorrei che lei non vivesse dentro di me. Vorrei non dover continuare a fare esami su esami, risonanze, visite, controlli, terapie, interventi terapeutici quando si sveglia” ha proseguito confidando il desiderio di vivere “senza dolori, parestesie e quella stanchezza assurda che ti causa, quella stanchezza che dopo una rampa misera di scale ti provoca quel fiatone che ti toglie il fiato e ti sembra di morire”.

Di seguito il post Instagram della donna:

