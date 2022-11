Sua sorella Micol è entrata nella Casa del GF Vip e Clizia Incorvaia ha deciso di sostenerla pubblicamente. Sui social è davvero scatenata…

Massimo sostegno a sua sorella Micol, ma anche qualche frecciatina, per ora solo generica, agli altri concorrenti del GF Vip. Parliamo di Clizia Incorvaia che sui social ha fatto un bilancio dei primi momenti che hanno visto protagonista la “sorellina” nella Casa.

Clizia Incorvaia sostiene la sorella Micol al GF Vip

Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia si è detta super entusiasta per la prima esperienza in tv di Micol. La 42enne è stata molto diretta nelle sue parole su Instagram con una serie di stories: “Ieri avevo ansia perché è la prima esperienza tv di Micol che al contrario di tanti personaggi che sono nella Casa e sono abituati a fare reality a stare davanti alle telecamere, sono più costruiti, artefatti e abituati al meccanismo televisivo, Micol è pura, cristallina, trasparente, come una bambina”.

Facendo qualche esempio di questa purezza: “Mi ha fatto sorridere il suo ingresso quando rincorreva Edoardo (Donnamaria, sua ex, ndr) invece di fare la f**a che sculetta come fanno tutti, era li come una bambina che rideva. Sono contenta che lei non sia caduta nel meccanismo da mercato del pesce in cui vince chi grida più forte, chi è più volgare, becero e basic”, ha aggiunto Clizia.

Poi una frecciata, per ora solo generica: “Si è distinta con tanta classe e un silenzio giusto. Poca gente è abituata a vedere educazione in televisione, delle persone vere, delle persone non modificate chirurgicamente, delle persone che non hanno filtri, quindi sono molto contenta dell’ingresso che ha fatto la mia sister”.

Siamo sicuri che dopo questo avvio scoppiettante, ce ne saranno delle belle nelle prossime ore…

Di seguito un post Instagram del GF con il riassunto dell’ultima puntata:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG