Irene Pivetti svela come la sua vita sia cambiata negli ultimi anni. Importante l’attuale attività in aiuto a persone con fragilità sociali.

Politica, conduttrice e ora imprenditrice. Irene Pivetti si è raccontato al Corriere della Sera svelando come, nell’ultimo anno e mezzo, la sua vita sia decisamente cambiata e come ora si dedichi anima e corpo alle persone con fragilità sociali grazie a delle collaborazioni con la cooperativa sociale Mac di Milano.

Irene Pivetti e la nuova vita

“Da un anno e mezzo sono responsabile delle startup per la cooperativa sociale Mac di Milano. Ogni giorno servo 100 pasti. Ci occupiamo di offrire opportunità di lavoro per persone con fragilità sociali, immigrati, uomini e donne che non avrebbero molte chance di inserimento nel mercato del lavoro tradizionale”, le parole di Irene Pivetti che dunque sta vivendo davvero un nuovo inizio dopo anche i problemi con la giustizia.

“Nel ristorante diamo lavoro a dieci persone, ma a regime contiamo di assumere ancora. Il nostro obiettivo è la sostenibilità”. L’ex politica si sta dedicando anima e corpo a questa attività: “Io stessa ho preso una camera qui perché il locale apre alle 6.30 e chiude tardi. Sono la prima ad arrivare e l’ultima a spegnere le luci, quindi mi è sembrato più pratico restare qui, piuttosto che fare la spola da Milano”.

A proposito dei guai con la giustizia, poi, la Pivetti ha aggiunto: “È molto doloroso finire nel tritacarne, ma ho capito che la giustizia ha i suoi tempi. È una cosa che è successa nella mia vita e a questo punto preferisco uscirne con le ossa aggiustate bene, piuttosto che in qualche modo”.

Di seguito un recente post Instagram con un’altra attività seguita dalla donna:

Riproduzione riservata © 2022 - DG