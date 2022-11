Non solo studio ad Amici. Nel noto talent show di Canal 5, anche qualche storia d’amore tra alunni. L’ultima, però, è già finita…

Una piccola storia d’amore, purtroppo, sembra, già finita. Parliamo di quanto accaduto ad Amici di Maria De Filippi tra Claudia e Wax che in queste ore, come mostrato dal day time del programma, hanno parlato e sembrano essere giunti alla conclusione di mettere un punto alla loro relazione.

Amici, Claudia e Wax si lasciano: il web ironizza

Maria De Filippi

Nella puntata odierna del day time di Amici è andato in scena il confronto tra Wax, cantante, e Claudia, ballerina. Tra i due c’era del tenero e sembrava che avessero dato inizio ad una relazione. Peccato che, a quanto pare, la situazione non sia andata poi come ci si aspettava.

Infatti, tra i due sono arrivate parole d’addio dopo qualche giorno di “gelo”.

“Si è creato disagio perché sono cambiate delle cose da me verso di te che non ti piacciono”, ha esordito Wax. “Perché magari ti do poco affetto. Pensavo anche tu la pensassi così. Quando hai voglia bene e quando non hai voglia niente”.

A queste parole, Claudia ha risposto: “Esatto, sono d’accordissimo con te. Io dico, non ha voglia per quattro giorni, sono tanti”. E Wax: “Vuoi chiuderla qua? Basta che lo dici”. La risposta della ballerina è stata molto diretta: “Per me è già chiusa. Nel momento in cui non parliamo non abbiamo nessun tipo di niente. Come se non esistessimo l’uno per l’altra!”.

A destare curiosità, però, è stata la risposta dei fan del programma che nei commenti al post della trasmissione ha ironizzato. Non tanto per l’addio tra i due, quanto per il fatto che la relazione, quasi, non era iniziata mentre i ragazzi, evidentemente, l’avevano vissuta in modo molto diverso e intenso a giudicare dalle loro parole.

Di seguito il post Twitter del programma:

Negli ultimi giorni sembra che i rapporti tra Wax e Claudia si siano raffreddati e… #Amici22 pic.twitter.com/WxKqon92qm — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 4, 2022

