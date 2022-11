Incredibile episodio tra la nota casa di moda Dior e una famosa attrice del mondo hard nonché modella OnlyFans. Ecco cosa è successo.

Si chiama Gigi Dior ed è un nome d’arte. Nulla, però, ha a che fare con il noto marchio di moda. Proprio per questo la casa francese Christian Dior Couture ha deciso di farle causa perché, a quanto sostiene, la scelta del suo nome “danneggia” l’attività.

Dior fa causa ad attrice hard

Attrice su palcoscenico

Gigi Dior, nota per aver girato film hard, oltre ad essere molto famosa su vari siti e canali social tra cui anche OnlyFans, è stata presa di mira dalla casa di moda Christian Dior Couture.

Secondo quanto ripreso da Page Six, infatti, a causa del suo successo e, ovviamente, per il suo nome, la donna starebbe danneggiando il noto marchio. Almeno questa è la tesi di Dior appunto.

Gigi ha registrato il suo nome d’arte l’anno scorso ed è stato approvato il 20 settembre 2022. Però, a quanto pare, da Parigi è arrivata la denuncia per “Rischio di confusione”.

La donna, nominata “Milf of the Year” dai Cam Awards, però si è difesa spiegando: “Ho registrato il mio nome d’arte per scopi di intrattenimento. Dovevo mostrare la prova di ciò per cui stavo usando il nome, quindi l’ho usato per una parte in un film e su un sito web. La mia richiesta è stata accolta”.

“Un paio di settimane fa, il 18 ottobre, ho ricevuto un avviso da Christian Dior Couture che stavano facendo appello all’approvazione del mio nome”, ha raccontato Gigi.

Staremo a vedere come si concluderà questa curiosa vicenda.

Di seguito un vecchio post Instagram della donna:

