Tessuti leggeri e delicati, ricami sopraffini narrati attraverso le geometrie del bianco: dall’Haute Couture Dior, le ispirazioni per il prossimo inverno.

Oltre ai front row nutriti d una giostra di ospiti dal mondo della moda e di star internazionali, le sfilate Haute Couture 2022-2023 andate in scena a Parigi ci ricordano e notificano le tendenze della prossima stagione autunno/inverno. L’incontrò tra le idee dei direttori creativi, i dress code delle maison e le mani sapienti delle sarte danno vita al ritmo dell’alta moda, attinge al senso profondo dell’albero della vita. E ancora una volta Maria Grazia Chiuri chiede aiuto all’arte: in questa occasione è l’artista ucraina Olga Trofymenko, i cui arazzi realizzati con l’arte del ricamo hanno rappresentato l’emblema materiale di questa collezione Dior, il tessuto ricamato.

Dior Haute Couture 2022/2023: l’albero della vita come elemento di continuo rinnovamento

Ogni stagione è un’occasione per poter rinnovare se stessi e d’altronde Settembre è metaforicamente considerato da molti l’inizio dell’anno, quando dopo l’estate c’è il momento della ripresa della routine e dei buoni propositi che ci prepareranno al rinnovamento in prospettiva dell’anno che verrà. Ma senza ricerca non c’è rinnovamento e per ricercare abbiamo bisogno di attingere alle nostre radici, alle misteriose connessioni dell’universo che legano gli uni agli altri.

Lì c’è l’albero della vita, leit motiv della sfilata Dior: “L’elemento centrale nell’immaginario di questa collezione Dior Couture è l’albero della vita, una rappresentazione simbolica del mondo, dell’universo e della vita spirituale comune a tutte le mitologie e le religioni del mondo“, spiega la direttrice creativa Maria Grazia Chiuri.

La collezione per raccontare queste connessioni di natura millenaria attinge al folklore e al comune atto dell’arte del ricamo, che nei secoli dei secoli è arrivato fino ad oggi, come marchio distintivo dell’alta moda.

Ricami floreali ed abiti dall’estetica romantica: il tessuto è il protagonista del guardaroba del prossimo inverno

La tendenza per il prossimo inverno parte proprio da qui, da un guardaroba dove non siano solo le silhouette, meravigliose, dinamiche e romantiche quelle dell’Haute Couture Dior, ma i tessuti che rendono l’abito assoluto protagonista. Maniche a sbuffo, lunghe cappe, plissé, drappeggi, scolli a barca, abiti leggeri, volteggianti da indossare come dame rinascimentali.

E tra abiti in trasparenza e ben strutturati sono i ricami floreali a tempestare le silhouette e tenere ben saldo il profondo legame con la natura, espressi tra rigore e romanticismo, in look deliziosamente equilibrati che ci suggeriscono per il prossimo inverno di osare, custodendo sempre nel guardaroba un capo che rimandi al passato.

