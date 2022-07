Tempo di shopping a prezzi scontati, non solo grazie ai saldi in corso ma anche con gli Amazon Prime Day

I fortunati possessori di Amazon Prime, chissà che poi qualcuno per l’occasione non lo diventi, attendevano con una certa impazienza l’arrivo del 12 e il 13 Luglio per scoprire quali offerte imperdibili Amazon avrebbe riservato loro sull’intero sito, dove nessuna categoria è stata esclusa in occasione dei Prime Day. Bè quel giorno è arrivato e all’appello non manca naturalmente la sezione fashion. Un’occasione irripetibile per poter trovare a prezzi scontati capi e accessori del vostro marchio preferito per arricchire il guardaroba o per acquistare i must have da portare in vacanza.

Amazon Prime Day 2022, due giorni di offerte incredibili fashion: Lee, Wrangler, Reebok

Partendo dall’abbigliamento sono diversi i marchi che propongono dal 20% in su di sconto, come Reebok e i leggings neri lunghi a 20 euro, un investimento che tornerà molto utile anche a Settembre quando inizieremo a tornare con più regolarità a praticare attività sportiva. E a proposito di sporty style, ormai tendenza comoda e pratica del nostro guardaroba, troviamo a prezzo scontato anche i mini dress grunge style di G-Star Raw (24,92) o le classiche t-shirt con la scritta Champion (15,52 euro), che abbinate ai jeans ci fanno essere subito in tendenza Y2K.

E se avete voglia di rifarvi i jeans, occhio agli sconti di Wrangler che propone un jeans wide leg in diversi colori a 40,59 euro o un paio di boot cut a vita alta al prezzo di 31,75, due modelli must have del guardaroba estivo di quest’anno. Gli amanti del denim non possono completare il loro shopping se non con un giubbino di jeans Lee dal fit slim a 43,38 euro con il Prime Day.

Swarovski, Fossil, Michael Kors: gioielli, accessori e borse

Scintillanti, luminosi, difficile resistere ai gioielli e agli accessori Swarovski, specie se in saldo fino al 40% di sconto: un’occasione da non perdere per acquistare quel bijoux che magari sognavate da tempo e non siete più riuscite a trovare. Tra i must have evergreen naturalmente c’è il punto luce e in occasione del Prime Day ne trovate diversi, dai colori neutri a quelli colorati, con un prezzo che vai dai 40 ai 60 euro.

Anche Fossil è tra i marchi scontati del Prime Day: non solo orologi ma anche i meravigliosi gioielli in oro rosa, minimal e dalla versatilità elegante perfetti da regalare o semplicemente farsi un regalo, con un prezzo che parte dai 25 euro in su. Orologi ma soprattutto borse per uno dei marchi più amati di sempre: chi di noi non sogna di avere almeno una borsa Michael Kors? Questa è l’occasione giusta per acquistare zaini e mini bag.

