Anche le tendenze capelli sono dettate da Tik Tok e Instagram: ecco le acconciature più in voga e dalle summer vibes

Con l’estate in corso chi ha i capelli lunghi sceglie di sopravvivere al caldo nella maniera più fashion che ci sia: puntando su acconciature sempre diverse che negli ultimi anni si prestino anche ad un perfetto selfie su Instagram ma anche ad un video o ad un tutorial facile e veloce su Tik Tok. L’ispirazione naturalmente parte sempre da star, celebrity e influencer che anche quest’anno hanno iniziato a dettare tendenze, che vanno dalle acconciature ai capelli colorati, tenendo alto il motto per cui l’estate è libertà e quindi ogni look, anche quello hair, necessita di un pizzico di follia.

Tendenze capelli 2022: trecce e treccine, i look inspo di Elodie e Chiara Ferragni

Non c’è dubbio che le trecce, grandi, piccole, classiche o a lisca di pesce siano l’indiscussa tendenza hair di questo 2022 ed un certo merito va riconosciuto ad Elodie: con il lancio del video del singolo Tribale, la cantante ha inaugurato la sua estate con un look decisamente afro, una cascata di treccine da portare interamente sciolte o da legare anche in una coda di cavallo.

– Poi c’è stata naturalmente Chiara Ferragni, che per i suoi look vacanzieri punta quasi sempre su un paio di trecce: un’acconciatura pratica e romantica, che ci dona quella spensieratezza estiva di cui abbiamo tanto bisogno ricordando quando magari da piccole era la mamma a farcele. Per chi però desidera lasciare sempre un po’ liberi i capelli lunghi, un’altra idea da rubare a Chiara sono i due piccoli codini alti: un’acconciatura deliziosa e dal sapore sempre un po’ enfant.

Capelli colorati e chignon: le acconciature di J.Lo e Hailey Bieber, le nuance di Dua Lipa e Kendall Jenner

Indiscusso re delle acconciature però anche quest’estate si conferma lo chignon, sicuramente la prima acconciatura a cui pensiamo immediatamente quando le temperature si fanno particolarmente alte: è quasi istantaneo realizzarne uno al volo portando un elastico per capelli d’emergenza. Proprio di recente però J.Lo ci ha mostrato come trasformarlo in un’acconciatura dal sapore latino, trasformando in due treccine le ciocche davanti che spesso lasciamo sciolte. Più trendy di così…

– Perché fermarsi ad uno chignon quando possiamo realizzarne due? Questo look comodo, street e dal gusto orientale è sfoggiato con fierezza da Hailey Bieber in un reel, impreziosito da due elastici bianchi floreali: un look che ci fa sognare di essere già in vacanza. Ma dettare altre tendenze in fatto di colori ci pensa anche l’amica Kendall Jenner, che recentemente ha sfoggiato un ramato delicato e luminoso a prova d’estate.

– Un colore nel complesso molto naturale che ben presto però potrebbe vedersela con l’ultimo appena sfoggiato da Dua Lipa, decisamente più audace e folle: un acceso fucsia pronto a sconvolgere e sicuramente a trovare non pochi consensi, dal momento che questa è l’estate del color block.

Riproduzione riservata © 2022 - DG