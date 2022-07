Dal fascino orientale, romantico e sensuale, il kimono è il passepartout versatile del guardaroba estivo

Indossarlo ci fa sentire eleganti e seducenti, perché basta quel tessuto leggero e delicato, un colore prezioso o una rassicurante fantasia a farcene innamorare. Stiamo parlando del kimono, capospalla estivo che anche quest’anno si riscopre all’interno delle collezioni estive 2022 come un must have perfetto da indossare in città e da mettere in valigia per le nostre mete vacanziere. La sua semplicità, racchiusa già nell’etimologia del termine – kimono infatti vuol dire cosa da indossare -, lo rende particolarmente versatile, sia nel modello delle fantasie più ricercate sia a tinta unita.

Kimono: Zara, Shein,Yamamay, i modelli pret a porter dell’estate 2022

Nato come abito tradizionale orientale dalla manifattura particolarmente pregiata, il kimono è ormai da diverso tempo entrato nelle collezione ready-to-wear sia in versione abito che come capospalla per accompagnare un abito da sera e per essere indossato semplicemente su un look casual di qualsiasi stagione. Ecco perché lo troviamo in diverse collezioni estive, rivisitato con fantasie vivaci e tessuti leggerissimi.

Zara per l’estate 2022 propone un modello lungo, in tessuto lucido e neon pastel a cui è possibile abbinare un pantalone della stessa fantasia: un look da sera dal sapore estivo e glam. Ma non mancano modelli dalle fantasie floreali, orientali e geometriche, perfette per poter essere indossate tutti i giorni o come alternative al caftano da mare.

E per chi desidera donare al proprio look un puro tocco orientale, sono tantissime le fantasie dei kimono proposti da Shein che ricordano molto i modelli orientali con disegni su fondo scuro o chiaro – i fiori di pesco e gli uccellini sono generalmente i motivi più ricorrenti – ad un prezzo low cost. E per chi cerca un tocco di sensualità, Yamamay propone diversi kimono floreali che con un po’ di astuzia possiamo alternare dal closet lingerie a quello di tutti i giorni.

Come indossare il kimono d’estate: i look inspo da copiare

Un look comodo, trendy e particolarmente amato per l’estate è abbinare un paio di shorts in denim ad un kimono: lungo o corto poco importa, a fare la differenza saranno le scarpe, rigorosamente con tacco o sandali gioiello per un’uscita serale. Puntate invece su un paio di sneakers in suede o in pelle per un se desiderate un look pratico per il tempo libero.

Il kimono si abbina benissimo anche a pantaloni cargo, flare e pantapalazzo: un look molto pratico perfetto da indossare anche in ufficio è puntare su un paio di zeppe, una canotta e un pantalone, un look fresco ma ordinato e sobrio allo stesso tempo, che potrete rendere più sexy variando con un top cropped o corsetto. Un look esotico dallo stile Y2K a cui aggiungere, se vorrete essere all’ultimo grido, un paio di Birkenstock.

