Michele Placido e il curioso aneddoto di quando era piccolo. Il noto attore e regista ha raccontato alcuni momenti vissuti in seminario.

Ospite di ‘Oggi è un altro giorno’, trasmissione condotta da Serena Bortone, Michele Placido, noto attore, regista e sceneggiatore, si è raccontato a 360°. Tra le varie parole dell’uomo, anche alcuni passaggi molto privati e curiosi come quelli relativi alla “cacciata” dal seminario in tenera età.

Michele Placido e l’aneddoto in seminario

MICHELE PLACIDO

Tra i vari racconti di Michele Placido nel salotto di Serena Bortone spicca, sicuramente, il racconto della sua giovinezza ed in particolare di quando, a 13 anni, venne cacciato dal seminario per una relazione, rimasta apparentemente del tutto platonica, con una suora.

“Una volta, in una confessione, il mio confessore – che mi voleva tanto bene – entrò in certi particolari. Mi diceva che dovevo diventare missionario, che non dovevo commettere atti impuri. Ma a 9 anni vai a sapere cosa significava atti impuri, atti puri”.

Peccato che qualche tempo dopo, sia accaduto un fatto, apparenete ingenuo, ma che andava contro le regole: “A un certo momento fecero un rapporto su di me e scoprirono che avevo una relazione sentimentale con una suora, a 13 anni”. “Comunicavamo attraverso la ruota, dove portavamo la biancheria da lavare e lei una volta mi fece trovare un panino col salame. Mi diceva che avevo bisogno di mangiare”.

Sulla donna, l’attore ha anche aggiunto: “Si chiamava Antonietta, era di Avellino. Cominciò questa ‘relazione’, ma già quello non si poteva fare”.

Di seguito il post Twitter della trasmissione con le parole dell’uomo:

Michele Pacido: “A 13 anni sono stato cacciato dal seminario perché avevo stretto un rapporto di amicizia con una suora” #OggièUnAltroGiorno pic.twitter.com/8MVHPmIf14 — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) November 4, 2022

