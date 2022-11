Sonia Bruganelli sempre più bella al GF Vip, ma non per tutti. Colpa dell’abito indossato molto costoso che ha generato svariati commenti…

Presente in studio nell’ultima puntata del GF Vip, Sonia Bruganelli ha fatto discutere. Non solo per qualche piccola polemica con i gieffini, ma anche per l’abito indossato in prima serata. Un vestito molto bello e costoso ma che non ha convinto telespettatori e utenti social che l’hanno aspramente criticata.

Sonia Bruganelli, l’abito costoso: prezzo e critiche

Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli ha sfoggiato un vestito lungo svasato a maniche lunghe, con fantasia a zig zag e in toni che svariano dal rosso, al viola, fino all’arancio e il nero fino a chiudersi con un azzurro acceso. Un abito che, come detto, ha destato grande attenzione da parte di telespettatori e utenti social.

Infatti, come sottolineato da Gossip e Tv, il capo, della nota casa di moda Missoni, non solo non è alla portata di tutti avendo un prezzo di 1790 euro ma non sembra adattarsi perfettamente a tutti i fisici. In particolare, secondo molti utenti, a quello della Bruganelli.

“Chi l’ha vestita Sonia? Imbarazzante presentarsi cosi”, ha scritto qualcuno su Instagram commentando un post della diretta interessata che la vede in piedi accanto ad Alfonso Signorini e Orietta Berti. E ancora altri: “Le sta davvero malissimo”, “L’abito e anche i capelli, che orrore”. “Quell’abito può anche essere dì Missoni, ma non ti valorizzava”. C’è chi poi ha proprio esagerato scrivendo a caratteri grandi: “SONIAAAA MA CHI TI VESTE?”.

Insomma, la nota opinionista, moglie di Paolo Bonolis, è riuscita, ancora una volta, a generare attorno a sé grande discussione. In questo caso, però, è bastato solo un outfit molto particolare. Vedremo se ci sarà una qualche replica.

Di seguito un post Instagram della donna dove è possibile vedere per intero anche l’abito indossato:

