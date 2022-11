Ancora grande nostalgia della sua compagna per Luca Salatino che scoppia in lacrime al GF Vip e poi annuncia le sue intenzioni.

Crollo emotivo al GF Vip per Luca Salatino che dopo la puntata di giovedì sera si è sfogato con tanto di pianto e lacrime che sembravano non trovare consolazione. Il motivo? La mancanza della sua fidanzata, Soraia, per la quale nutre grandissimi sentimenti…

Luca Salatino: lo sfogo al GF Vip e le parole

Nella notte Luca Salatino si è sfogato prima con il neo entrato nella Casa del GF Vip, Luca Onestini: “Mi manca un botto. Un botto davvero. È come se crescesse sempre di più, qua dentro non posso sentirla”, ha detto il gieffino al nuovo compagno di reality. Poi l’annuncio: “Io me la sposo. Sì, quando esco le faccio la proposta e so anche come chiederglielo”.

Parole a cui hanno fatto seguito, questa volta con il sostegno di Daniele, le lacrime a dirotto: “Abbiamo comprato insieme una casa, a Como, lei sta facendo le pratiche di casa. Mi dispiace non starle vicino in questo momento. La mia donna deve stare sempre con il sorriso, ho sempre visto mia madre soffrire, anche per amore. Spero che Soraia quando mi guarda sia orgogliosa di me. Ho bisogno del suo amore, credo di amarla più della mia vita. La lontananza mi ha avvicinato a lei, mi ha dato quello che nessuno mi ha mai dato in vita mia”.

Insomma, sentimenti contrastanti tra la voglia di tornare dalla sua Soraia, al desiderio di riuscire a resistere e completare questa avventura al GF. Cosa farà il ragazzo?

Luca Salatino è ancora nostalgico, e ripensando alla sua Soraia trova in Luca Onestini un supporto e un ascoltatore. #GFvip pic.twitter.com/iDO1cctN0K — 🌟Angelo 💫 (@Ang_Gulino) November 4, 2022

