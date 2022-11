Melissa Satta si gode la vita da single anche se, probabilmente, non ha ancora digerito l’addio con Mattia Rivetti.

Meno di un mese fa il duro annuncio della fine della loro storia, adesso, forse, le prime “frecciatine”. Stiamo parlando di Melissa Satta e Mattia Rivetti che dopo essersi lasciati non hanno fatto ancora nessuna dichiarazione in merito. Eppure, via social, l’ex Velina pare essersi, ora, lasciata andare a qualche osservazione che ha destato curiosità…

Melissa Satta: le parole sui social

Melissa Satta

Secondo quanto sottolineato da Leggo, sembra trasparire ancora amarezza in Melissa Satta dopo la fine della relazione con Rivetti. A confermarlo sarebbero le frecciate social che la ragazza, ormai volto noto della tv, sta “seminando”.

Nelle scorse ore la Satta ha pubblicato su Instagram una storia col suo segno zodiale e la frase: “Non è che perdi le parole, le risparmi solamente”. Parole che sembrano essere chiaramente riferite all’ex compagno verso cui pare esserci del risentimento.

Anche in precedenza l’ex Velina aveva pubblicato un altro contenuto social al veleno probabilmente riferito sempre all’ex. In questo caso era stata la bella Melissa ad essere stata taggata da un’amica in un filmato sotto cui aveva scritto: “Le dediche belle delle mie amiche”, facendo riferemento al contenuto del video che recitava: “E chi non ha il coraggio di sceglierti, non merita nemmeno di averti come opzione […]”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’ex Velina:

