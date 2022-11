Il noto regista Pupi Avati è stato colto da un malore mentre si trovava sul set. Le condizioni dell’84enne che si trova in ospedale.

Pupi Avati ricoverato in ospedale dopo un malore mentre girava sul set. Il noto registra si trova ancora oggi al Sant’Orsola di Bologna dopo il grande spavento avvenuto mercoledì scorso ma del quale si è venuti a conoscenza solamente in queste ore.

Pupi Avati in ospedale: le condizioni

Pupi Avati

Come si apprende dal Corriere di Bologna, mercoledì, mentre stava girando il suo ultimo film nel centro della città, il regista Pupi Avati è stato colpito da un malore che ha messo in allarme tutti i presenti e lo ha obbligato al ricovero.

Al momento il noto regista è ancora ricoverato all’ospedale bolognese di Sant’Orsola. La diagnosi è scompenso cardiaco. A confermarlo è stato, proprio al Corriere di Bologna, suo fratello Antonio. Avati non sarà dimesso prima della prossima settimana.

Secondo le parole del fratello del regista pare che l’uomo voglia subito tornare a lavoro non appena dirà addio all’ospedale per finire di girare le scene della sua nuova pellicola.

Da sottolineare come l’84enne abbia appena festeggiato il compleanno, proprio, ieri 3 novembre. Una giornata che, sicuramente, avrebbe preferito trascorrere in modo diverso.

Ad ogni modo non ci sono grosse informazioni riguardo le sue condizioni ma se tutto andrà secondo i piani, come anticipato, il regista dovrebbe lasciare la struttura ospedaliera la prossima settimana.

Se non fosse stato per questo scompenso, per Avati sarebbe stata una grande settimana tra compleanno e il recente premio per il suo film su Dante che ha ricevuto il Premio Cultura di Confartigianato in Archiginnasio.

Di seguito un recente post Instagram dedicato al regista per il suo compleanno:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG