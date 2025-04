Olly e Ultimo, il duetto che non ti aspetti diventa virale: il video

Momento di fare musica per Olly e Ultimo: i due giovani cantanti sono diventati virali cantanto il brano ‘Balorda nostalgia’.

In passato il vincitore di Sanremo 2025 aveva fatto sorridere tutti con il suo rito scaramantico legato alle mutande. Ora, invece, Olly è tornato virale in buona compagnia, quella di un altro famoso artista: Ultimo. I due cantanti, infatti, sono stati protagonisti di un duetto inatteso sulle note di ‘Balorda Nostalgia’, pezzo che ha vinto, appunto, la recente kermesse musicale dell’Artiston.

Il duetto inatteso Olly-Ultimo

Un’esplosione di emozioni e talento ha travolto i social nelle ultime ore grazie a Olly, che ha condiviso un video diventato immediatamente virale. Il giovane artista genovese ha, infatti, sorpreso i suoi followers pubblicando un’esibizione speciale in cui appare al fianco di Ultimo, uno dei cantautori più amati d’Italia.

Olly con il premio di vincitore di Sanremo 2025 – www.donnaglamour.it

I due sono stati accompagnati dal producer Jvli, con cui già in passato Olly aveva collaborato, e insieme hanno dato vita a un momento musicale intenso e coinvolgente sulle note di ‘Balorda Nostalgia’, brano che è riuscito a fondere malinconia e energia con un mix di sonorità urban e melodie intime.

Il video e le reazioni

Nel filmato condiviso su TikTok da Olly, eccolo seduto sul divano con Ultimo e Jvli. Come prevedibile, il video ha fatto il pieno di like, commenti entusiasti e condivisioni su tutte le piattaforme. “In loop da ore”, “Che magia”, “Collaborazione da brividi”, “Uno meglio dell’altro, che bravi”, si legge tra le varie reazioni degli utenti. Il duetto tra i due artisti non è assolutamente passato inosservato e, anzi, ha alimentato le speranze dei fan di vedere i due collaborare in futuro, magari con un progetto ufficiale. Staremo a vedere se anche loro saranno di questa opinione e se vorranno stupire tutti un’altra volta. Il loro pubblico non vede l’ora.