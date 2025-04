Curiose dichiarazioni pungenti di Elisabetta Gregoraci nei confronti di Stefano De Martino. Per molti è stata una frecciatina bella e buona.

Fame nervosa, solitudine e il rapporto con il figlio Nathan. Ma non solo. Nel corso della recente intervista rilasciata da Elisabetta Gregoraci a Chi si è parlato anche di lavoro. In questo senso non è passata inosservata una frase particolarmente pungente relativa a Stefano De Martino con il quale, secondo molti ben informati, i rapporti non sarebbero eccelsi.

I rapporti tra Elisabetta Gregoraci e Stefano De Martino

Nelle ultime ore si è tornati a parlare di Elisabetta Gregoraci e di Stefano De Martino. Attenzione, la ragione è puramente “lavorativa” e nessun presunto flirt o altro. Infatti, tra i due, è circolata da tempo la voce relativa a presunte tensioni o, per lo meno, di un feeling mai veramente sbocciato, neppure quando la coppia lavorava insieme.

Secondo quanto si apprende da diversi media, non è un mistero che tra la Gregoraci e De Martino non ci sia mai stata particolare sintonia. I due hanno condiviso la scena in una passata edizione del programma comico ‘Made in Sud’, ma il feeling non sembrava brillare all’epoca e, a quanto pare, neppure ora.

La frecciatina

Infatti, intervistata da Chi, la Gregoraci ha voluto sganciare una piccola stoccata all’ex collega. Nulla di chissà quanto grave ma una frecciatina ironica che non è passata inosservata. Parlando della sua nuova collaborazione con Gigi e Ross nel programma ‘Audiscion’ dove sarà protagonista, Elisabetta ha detto: “Se sarò la terza incomoda con Gigi e Ross? È che loro sono una coppia affiatata. Io mi infilo in mezzo con grazia, c’e molta sintonia anche perché lavoriamo insieme da più di 13 anni. E mi diverto”.

A completare, però, il pensiero, la Gregoraci ha aggiunto una frase emblematica: “Poi Gigi mi fa troppo ridere quando imita De Martino. E mi piace pure di più dell’originale“. Insomma, un messaggio piuttosto chiaro spedito a Stefano.