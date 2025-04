Dopo essere stato ricoverato in ospedale, Shade ha voluto raccontato cosa gli sia capitato e come sta affrontando questo momento difficile.

Alcuni giorni fa, Shade, giovane e famoso artista, aveva raccontato a tutti di essere in ospedale. Il ragazzo, tramite una foto sui social, aveva fatto spaventare i suoi seguaci e non aveva dato particolari dettagli su quanto gli fosse accaduto. Adesso, eccolo di ritorno su TikTok con tanto di novità, purtroppo, non felicissime.

Shade, il ricovero in ospedale

“Approfitto del momento di lucidità per dirvi che sto bene ma non riesco a guardare troppo il cell e malapena comunico coi miei”, Erano state queste le parole di Shade nella sua storia su Instagram con tanto di foto sul lettino della stanza di ospedale alcuni giorni fa. Il ragazzo aveva spiegato di essere stato ricoverato ma non aveva fornito particolari informazioni.

“Mi sono preso una vacanza in questo resort esclusivo e mi trovo così bene che non so per quanto mi fermerò qui“, aveva ancora proseguito facendo riferimento, evidentemente, ad un ricovero di una durata non ben precisata.

Il video con la spiegazione sul ricovero

Adesso, con un filmato pubblicato su TikTok, ecco delle novità importanti sulla sua salute: “Eccomi qui, sono ancora vivo. Nonostante i titoloni, vi spiego cosa mi è successo. Quelli che vedete in alto sono polmoni sani. Quelli che vedete in basso sono i miei polmoni. Bello quello sinistro, eh? Lo so. Sembra che qualcuno ci abbia infilato dentro la sua sbobba”, ha detto mostrando anche le immagini dei suoi polmoni.

“Per colpa di quest’infezione, mercoledì ho smesso di respirare. E sono finito al pronto soccorso. Dove ho mangiato cibi gourmet. E in qualche modo hanno fatto sì che respirassi di nuovo. Mannaggia! Ma l’infezione era più grave del previsto e quindi mi hanno trasferito. In un reparto specifico, che vi dirò, ho dormito in hotel peggiori. Ma dirla tutta, respiro ancora di merda. Ho dovuto fare un tampone nell’entrata di servizio. E se una volta in bagno ci portavo le bambole, adesso ci porto le bombe”, ha detto ancora l’artista con ironia.

“Mi devo sempre muovere con l’ossigeno. E per tutte le influencer, questa è la mia morning routine. Alterno momenti in cui sto così, a momenti in cui sto così. La cosa andrà per le lunghe, quindi meglio togliere questa barba da Cast Away. Quello che dovrò affrontare non è una passeggiata, ma c’è sicuramente di peggio. Immagino sia il prezzo da pagare per aver provato a uccidere la musica italiana. Grazie a tutti”.

La speranza è di avere presto delle novità da parte del giovane artista a cui auguriamo di rimettersi presto e di tornare a divertire il suo pubblico come fatto in passato.