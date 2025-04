Eleonora Giorgi, il figlio: “Non mi vedrete più in tv, ecco perché”

Intervenuto nel pomeriggio de ‘La Volta Buona’, Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi, ha parlato della sua vita e di molto altro.

Dopo aver mostrato di recente alcune delle ultime foto di sua madre prima del decesso, Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi, è tornato protagonista in tv per omaggiare la donna e raccontare alcuni aspetti inediti della sua vita. Allo stesso tempo, l’uomo ha pubblicizzato il suo libro sull’attrice: ‘Non ci sono buone notizie – L’anno più bello di mia madre’.

Eleonora Giorgi e il premio alla carriera

Tra i vari passaggi dell’intervista a ‘La Volta Buona’ nel salotto di Caterina Balivo, Rizzoli ha tenuto a sottolineare anche alcuni aspetti della sua infanzia che riguardano anche la madre. Per esempio il trasferimento in campagna dopo il matrimonio di Eleonora Giorgi con Massimo Ciavarro: “Il trasferimento in campagna, fu un momento un po’ traumatico perché, sai come sono gli adolescenti… Ma io non odiai mia mamma per questo cambio di vita perché ho sempre cercato di trovare delle soluzioni e vedere il lato positivo”.

Eleonora Giorgi – www.donnaglamour.it

Importante sottolineatura, poi, per un altro argomento: “Se lei ha sofferto per non essere più stata chiamata come protagonista? Sì, certo, però, alla fine, ha fatto tante altre esperienze: ha approfondito il mondo dei social, ha preso parte ai reality show, quindi, non sempre tutto il male vien per nuocere. Un David di Donatello alla carriera le sarebbe tanto piaciuto, il discorso del premio, però, è una cosa che inizia e finisce all’interno del ‘circolino’ di quelli che fanno cinema”, ha detto Rizzoli facendo capire come, a detta sua, la Giorgi avrebbe meritato un premio.

“Via dalla tv”: la decisione di Rizzoli

Ospite di Rai 1 a ‘La Volta Buona‘, Andrea Rizzoli ha affrontato anche altri argomenti. Tra questi pure la decisione di mettersi da parte per un po’ dal mondo della tv. “Credo che questa sarà l’ultima volta che apparirò in televisione perché, in questo periodo, ho promosso il libro, quindi, ciò che volevo fare l’ho fatto”.

Dopo aver spiegato la sua scelta in merito anche alla pubblicizzazione dell’opera dedicata alla Giorgi ‘Non ci sono buone notizie – L’anno più bello di mia madre’, Rizzoli ha aggiunto: “Ora, andranno in onda altre due ospitate registrate ma io ho sempre lavorato nel dietro le quinte e non voglio diventare io stesso il contenuto, poi, se ci sarà occasione, ben venga”.