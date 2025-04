Il ricordo di Andrea Rizzoli su sua madre, Eleonora Giorgi, e una delle ultime foto scattate prima della sua morte. Le immagini a Mattino 5.

Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi, è tornato a parlare della compianta madre in televisione. Dopo aver svelato alcuni dettagli sulla malattia della donna, l’uomo ha sottolineato a ‘Mattino 5’ il forte legame con l’attrice mostrando in esclusiva anche alcune delle ultime foto scattate mentre la donna si trovava in clinica.

Andrea Rizzoli e il ricordo di Eleonora Giorgi

Ospite di ‘Mattino 5’, Andrea Rizzoli, figlio della compianta Eleonora Giorgi, ha avuto modo di parlare della donna e di esprimere le sue sensazioni a circa un mese dalla sua scomparsa. L’uomo ha spiegato: “Parlare di mamma mi aiuta a tenere vivo il suo ricordo, anche l’affetto che provo per lei. La condivisione aiuta sempre”.

Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi, presente ai funerali dell’attrice a Roma, Italia – 5 marzo 2025 – dopo la sua scomparsa per un tumore al pancreas – www.donnaglamour.it

“Nella tragedia siamo stati fortunati, perché avere avuto un anno nel quale sapevamo che nonostante le cure ci poteva essere il caso che mamma non ce la facesse, ci ha permesso di elaborarlo e prepararci almeno a livello intellettuale. Poi a livello emotivo la mancanza è costante e quotidiana, perché per me era un confronto e questo mi manca. Rimane il suo numero in rubrica tra i preferiti e mi viene voglia di chiamarla. Questo non credo che si riuscirà mai a superare, ci si adatta e si va avanti”, ha detto Rizzoli.

Le ultime foto insieme

Tra gli altri aspetti raccontati da Rizzoli sulla Giorgi, anche quello legato agli ultimi momenti della donna. In particolare, Andrea ha mostrato alcuni scatti, gli ultimi, fatti con sua madre. A ‘Mattino 5‘, infatti, “Questa è una foto degli ultimi giorni. La mia mano con la sua. Eravamo in clinica, lei comunque scherzava. Ci aveva tutti intorno e non ha mai voluto mostrarsi la fatica che provava”, ha detto il figlio dell’attrice.