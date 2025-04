Amatissima e seguitissima, Antonella Clerici ha fatto preoccupare leggermente i suoi fan per essersi presentata in tv con l’holter. La spiegazione.

Dopo l’omaggio a Papa Francesco in compagnia anche di Carlo Conti, Antonella Clerici è tornata al timone di ‘È sempre mezzogiorno’, non senza alcuni dettagli che hanno destato particolare clamore. In particolare, la conduttrice si è mostrata in diretta tv con l’holter attaccato al braccio, un dispositivo che serve per controllare la pressione.

Antonella Clerici con l’holter in tv

Durante la puntata di giovedì 24 aprile di ‘È sempre mezzogiorno’, Antonella Clerici non ha avuto alcun timore di presentarsi in diretta con l’holter attaccato al braccio. Con la sua solita simpatia e professionalità, la conduttrice ha portato avanti la trasmissione con la massima serenità anche se, va detto, ha fatto un po’ preoccupare i telespettatori.

Antonella Clerici – www.donnaglamour.it

L’holter pressorio, infatti, è anche conosciuto come monitoraggio pressorio delle 24 ore o MAPA (Monitoraggio Ambulatoriale della Pressione Arteriosa). Si tratta, di fatto, di un test diagnostico che consente di registrare la pressione arteriosa in modo continuativo durante un periodo di 24 ore. Questo fatto ha generato un pizzico di ansia per la Clerici che con stile ha tenuto a fare alcune precisazioni, senza alimentare ulteriori “paure” per la sua salute.

La spiegazione della conduttrice

“Continuiamo a cucinare e a tenervi compagnia. Ma vi devo dire una cosa personale“, ha esordito la padrona di casa di ‘È sempre mezzogiorno’. La Clerici ha quindi proseguito facendo riferimento all’holter: “Ve ne accorgerete e io sono abituata a raccontarvi tutto. Se sentite strani rumori, mi hanno messo l’holter per la pressione perché ho degli sbalzi pressori che vanno monitorati“.

La conduttrice ha quindi aggiunto: “Ho tutto un ambaradan addosso, se a un certo punto sentirete dei rumori, sono io. Stanotte non ho dormito perché questo coso fa casino […]. È un controllo“, ha precisato la presentatrice. Insomma, con grande eleganza e la solita spontaneità, la Clerici è riuscita a rendere un potenziale “problema” in un qualcosa di quasi normale.