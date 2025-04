Un gesto molto bello da parte di Antonella Clerici e Carlo Conti per ricordare il compianto Papa Francesco. Le parole in tv.

In queste ore tanti personaggi noti dello spettacolo e non stanno parlando e omaggiando Papa Francesco dopo la sua morte. Oltre al gesto di Emanuele Filiberto, nel corso della diretta tv sulla Rai di ‘È sempre mezzogiorno’ con Antonella Clerici, anche la conduttrice ha voluto ricordare Bergoglio con grande emozione. Per farlo si è avvalsa dell’aiuto del suo caro amico Carlo Conti, intervenuto nella puntata in collegamento.

Papa Francesco morto, il pensiero di Antonella Clerici

In queste ore, i palinsesti televisivi sono stati condizionati fortemente dalla morte di Papa Francesco e da tutte le vicende legate all’esposizione della sua salma nella Basilica di San Pietro. In questa ottica, a ridosso dell’ora di pranzo, è tornato in diretta il programma di Antonella Clerici, ‘È sempre mezzogiorno’, e la conduttrice ha ammesso una certa difficoltà ad andare avanti dopo questo lutto.

Antonella Clerici – www.donnaglamour.it

La Clerici ha condiviso il proprio ricordo del Papa e ha optato per farsi aiutare da Carlo Conti, suo grande amico. “Mi sono chiesta come sia possibile passare dalle immagini del Tg1, di San Pietro e della salma di Papa Francesco a un programma di intrattenimento come il nostro”, ha esordito la padrona di casa. “Poi ho pensato al modo in cui il pontefice ha sempre voluto affrontare la vita. Ho pensato di condividere questo momento, questa apertura di puntata con un amico con cui ho condiviso tante cose, amico per me carissimo. Sto parlando di Carlo Conti… Carlo grazie intanto perché mi aiuti in questo momento”.

L’omaggio con Carlo Conti

A quel punto, dopo l’apparizione sullo schermo in collegamento di Carlo Conti, ecco la Clerici riprendere in mano le redini: “Ho pensato a te per via del video messaggio che Papa Francesco ha mandato durante il Festival di Sanremo… Tu l’avevi nascosto a tutti questo regalo, anche a me. Mi aveva colpito l’affetto che ha avuto nei tuoi confronti”, ha spiegato la conduttrice.

I due volti della Rai hanno quindi omaggiato il Pontefice defunto ricordandolo con grande affetto e rispetto. Un bellissimo gesto che sottolinea la grandezza di Bergoglio ma anche l’amore da parte di Antonella e Carlo nei suoi confronti.