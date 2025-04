Emanuele Filiberto rende omaggio a Papa Francesco: il suo toccante omaggio e la lettera ufficiale di Casa Savoia.

Il prossimo 26 aprile, in Piazza San Pietro, si svolgeranno i solenni funerali di Papa Francesco. Tra le numerose personalità presenti, spicca la partecipazione del principe Emanuele Filiberto di Savoia, che ha annunciato la sua presenza attraverso una storia su Instagram, accompagnata da una lettera ufficiale di Casa Savoia. Un messaggio toccante che sottolinea la storica vicinanza tra la dinastia sabauda e la Chiesa Cattolica.

Emanuele Filiberto: “Custodisco nel cuore ricordi indelebili”

Nella lettera, firmata da Ginevra il 23 aprile 2025, il duca di Savoia ha espresso profonda commozione per la scomparsa del Santo Padre: “Casa Savoia è profondamente toccata dalla notizia della scomparsa di Papa Francesco, che oggi ci guarda e ci benedice da un’altra finestra: quella del Cielo“.

Emanuele Filiberto ha ricordato alcuni momenti condivisi con il Papa, come l’incontro durante l’Ostensione della Sindone del 2015 a Torino, quando Francesco si rivolse ai presenti con parole in piemontese, dimostrando un’inaspettata spontaneità e senso dell’umorismo.

“Custodisco nel cuore ricordi indelebili del Santo Padre: il Suo sorriso, la Sua spontaneità e soprattutto il Suo inconfondibile umorismo, come quando ci rivolse alcune parole in piemontese, a Torino, in occasione dell’Ostensione della Sindone del 2015” scrive Emanuele Filiberto.

Un legame storico tra Casa Savoia e la Santa Sede

Il testo pubblicato da Emanuele Filiberto il rapporto profondo e duraturo tra la dinastia sabauda e il Vaticano. Ricordiamo, tra le altre cose, la donazione della Sacra Sindone da parte del re Umberto II alla Santa Sede avvenuta nel 1983. Un gesto che ha confermato l’impegno della famiglia reale a sostegno della missione spirituale e morale della Chiesa.

La partecipazione di Emanuele Filiberto ai funerali di Papa Francesco non è quindi solo un atto di omaggio personale, ma anche un simbolo di continuità che unisce le generazioni dei Savoia alla guida spirituale della Chiesa cattolica.