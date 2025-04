Milly Carlucci presenta lo spin-off “Sognando… Ballando” e parla del futuro di Guillermo Mariotto nello show.

Dopo vent’anni di successi, Milly Carlucci è pronta a rinnovare il celebre dance show di Rai1 con un nuovo format: Sognando… Ballando con le stelle. Lo spin-off, che andrà in onda a partire dal 9 maggio in quattro prime serate, celebrerà la storia del programma e metterà nuovamente sotto i riflettori alcuni dei concorrenti più amati delle passate edizioni. La giuria resta invariata, almeno per ora: Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Ma su quest’ultimo la conduttrice si è pronunciata per chiarire quale sarà il suo futuro nel programma.

Ballando con le stelle: il futuro di Guillermo Mariotto ancora incerto

Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Milly Carlucci ha affrontato uno dei temi più dibattuti dagli appassionati del programma: il possibile ritorno in giuria di Guillermo Mariotto, assente per un periodo durante l’ultima edizione.

Guillermo Mariotto – www.donnaglamour.it

“Ha avuto un momento non facile – ha spiegato la conduttrice – e gli siamo stati vicini perché gli vogliamo bene e lo stimiamo. Vedremo se tornerà, è sempre imprevedibile“.

Carlucci ha ribadito che la giuria di Ballando con le stelle rappresenta una vera famiglia: “Ci siamo scelti tanti anni fa e le nostre vite si sono intrecciate nello spettacolo“. Ha inoltre escluso l’ipotesi di un ingresso di Enzo Miccio nella giuria, pur riconoscendone il talento: “La giuria non si tocca“.

Nuove idee per il futuro: Milly pronta a tornare con altri programmi

Oltre a “Sognando… Ballando con le stelle“, Milly Carlucci ha rivelato la sua voglia di tornare alla conduzione de Il Cantante Mascherato, show che considera ancora sottovalutato: “Spero che prima o poi arrivi il momento di riproporlo, merita una vetrina“.

Intanto, la conduttrice è già al lavoro per il futuro: “Sono nella fase dei sogni impossibili. A volte aspetto anni per avere un concorrente, ma quando ci riesco è una soddisfazione enorme“. Segno che Milly Carlucci non ha alcuna intenzione di fermarsi, con la stessa passione e dedizione che da sempre contraddistinguono la sua carriera.