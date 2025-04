L’ex volto di Amici, Sarah Toscano, ha raccontato alcuni aneddoti in una intervista con Giulia Salemi sull’esperienza ad Amici e con Maria De Filippi.

Le recenti gag social in tema amore sono state solo uno dei tanti temi affrontati da Sarah Toscano durante l’intervista rilasciata al podcast di Giulia Salemi, ‘Non lo faccio per moda’. La giovane cantante ha rivelato alcuni aneddoti anche sull’esperienza fatta ad Amici e sul suo rapporto con la Queen di Mediaset, Maria De Filippi.

Sarah Toscano e l’amore

Nel corso della simpaticissima intervista con Giulia Salemi, la cantante Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23 e fresca protagonista anche a Sanremo 2025, ha prima di tutto raccontato qualcosa di più in tema amore ed in particolare sulla gag nata per caso che ha coinvolto anche il famoso tennista Matteo Berrettini per il quale ha mostrato gradimento.

Sarah Toscano – www.donnaglamour.it

“Io non l’ho mai conosciuto, non ci siamo mai scritti”, ha tenuto a precisare aldilà di tutte le battute ironiche del caso la cantante. Curiosa anche la frase relativa ad un altro tennista, Sinner. La Toscano, infatti, appassionata di questo sport, ha detto: “Con chi farei un doppio? Sinner, perché è il numero uno al mondo”.

Il retroscena su Maria De Filippi

Ma il passaggio moto interessante e inedito è stato quello relativo ad Amici e ai casting. In questo senso, la giovane artista ha spiegato che il primo approccio non sia stato ottimale, soprattutto con Maria De Filippi. “Ho fatto il primo casting davanti a lei, quindi è lì che l’ho conosciuta. Non mi ha dato un bellissimo giudizio. Mi aveva detto che non le era piaciuta la canzone. Spero l’abbia fatto per vedere come reagivo”.

Precisando ancora quanto accaduto, la Toscano ha detto al podcast della Salemi: “Non le è piaciuta la scelta della canzone. Ha detto che, secondo lei, non era adatta a me, quindi ero un po’ terrorizzata. Sono tornata in treno piangendo, disperata“.