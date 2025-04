Una semplice gag o un vero amore al momento non corrisposto? Chi lo sa. Certo è che Sarah Toscano sta facendo molto parlare.

Dopo la divertente gag che aveva coinvolto Matteo Berrettini, famoso tennista, ecco Sarah Toscano tornare a parlare di amore. In questo caso, però, almeno stando agli indizi social che la stessa cantante ha lasciato per i fan, si tratterebbe di un sentimento non corrisposto o, per lo meno, ancora non venuto del tutto a galla.

Sarah Toscano e le voci in amore

Nelle ultime ore, Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23 e recente partecipante al Festival di Sanremo con il brano ‘Amarcord’, ha attirato l’attenzione dei fan con un post su TikTok che ha lasciato trasparire un amore segreto. Almeno da parte sua. La giovane artista sembra finita al centro di nuovi rumors dopo quelli passati.

Come ricordato in precedenza, infatti, in passato, durante un’intervista, la cantante aveva espresso ammirazione per il tennista Matteo Berrettini, dichiarando “Ti amo” in risposta ad una domanda su di lui. Berrettini, in quella occasione, aveva risposto scherzosamente: “Solo perché non mi conosce”, e Sarah aveva replicato: “Si può sempre rimediare”. Una simpaticissima gag che era stata alimentata, come spesso capita, da tutti i media di cronaca rosa.

“Lo amo ma nessuno lo sa”: il video

Adesso, però, per la Toscano si starebbe verificando qualcosa di molto simile. Infatti, tramite un video su TikTok accompagnato dalla canzone ‘Situazione complicata’ di Lucio Corsi, la giovane artista ha scritto: “Lo amo ma nessuno lo sa, è il fiore che ho nascosto in un libro. E l’unico difetto che ha è che non sa neanche che esisto”.

Questo messaggio ha suscitato curiosità tra i followers che si sono subito interrogati sull’identità della persona a cui Sarah si riferisce. Il post su TikTok pare poter fare riferimento ad un nuovo interesse amoroso non corrisposto. Tra i commenti, infatti, la stessa Sarah ha scritto: “Datemi dei consigli che io in amore faccio solo casini”. Insomma, cosa sta succedendo alla ragazza? Solo un’altra gag o c’è sotto qualcosa?