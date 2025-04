Il misterioso messaggio di Lorenzo Spolverato: “Per Shaila”

Non sembra essersi arreso Lorenzo Spolverato in merito alla sua relazione con Shaila Gatta. Il misterioso messaggio sui social.

Dopo l’ultimo appello fatto a Shaila Gatta per riprendere i contatti con lui, Lorenzo Spolverato sembra aver mandato un altro messaggio alla ex fidanzata con cui ha vissuto diverso tempo nella Casa del Grande Fratello. Sui social, infatti, ecco il ragazzo aver pubblicato nelle sue stories Instagram un misterioso messaggio che sembra avere proprio la giovane come destinataria.

Lorenzo Spolverato: l’appello a Shaila

Hanno senza dubbio caratterizzato l’ultima edizione andata in scena del Grande Fratello e, in qualche modo, stanno ancora interessando il pubblico della tv e dei social anche a reality terminato. Stiamo parlando di Lorenzo Spolverato e di Shaila Gatta con il ragazzo che dopo la fine della relazione con la giovane non sembra voler andare avanti.

Grande Fratello logo – www.donnaglamour.it

Durante una recente intervista a Chi, Spolverato aveva fatto un palese appello alla Gatta ricordando alcuni dei momenti bellissimi vissuti insieme. “Shaila, siamo ancora quei due ragazzi che si sono innamorati nella piscina della Casa”, aveva detto nella speranza di ricevere una risposta dalla ex Velina. Risposta che, almeno fino ad oggi, non sembra essere arrivata.

Il misterioso messaggio social

Un ulteriore segnale che riguarda Lorenzo e Shaila è arrivato, però, dalle stories Instagram del ragazzo che ha pubblicato un misterioso messaggio. “Il silenzio non è tacere né mettere a tacere, è un invito, è stare in compagnia di qualcosa di tenero e avvolgente, dove tutto è già stato detto. Il silenzio sorride”, ha scritto in una storia.

“Caro silenzio, aiutami a non parlare di te, aiutami ad abitarti. Addestrami. Disarmami. Tu mi insegni a parlare. Eccomi, mi lascio rapire. Non lascio niente a casa, niente di intentato. Ci sono. In te. Arte del congedo per ritrovare. Arte dell’a-capo che insegna a lasciarsi scrivere. Il silenzio semina. Le parole raccolgono. Il silenzio è cosa viva”.

Sebbene non vi siano stati riferimenti, secondo tanti il “silenzio” di cui parla Lorenzo sarebbe quello di Shaila. “Sicuramente è per lei”, hanno commentato alcuni fan. “Sembra chiaro che lui voglia rivedere la Gatta, è per lei”. Staremo a vedere se qualcosa cambierà.