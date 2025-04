Amici, Lorella Cuccarini preoccupata: “Così si va a casa”

Al Serale di Amici si alza la tensione e Lorella Cuccarini ha fatto emergere una certa preoccupazione uno degli allievi della scuola.

Non solo le critiche di Luca Jurman alla scuola di Amici e al Serale. Adesso, all’interno della scuola si è creata un po’ di tensione per qualche allievo. In particolare è stata Lorella Cuccarini a voler analizzare il momento di SenzaCri mettendola in guardia da quello che potrebbe accadere nelle prossime ore con una possibile uscita dalla fase conclusiva del talent.

Amici, Lorella Cuccarini preccupata per SenzaCri

“Rischiamo di fare la prossima puntata e basta”. Sono state queste alcune delle parole di Lorella Cuccarini a SenzaCri nel corso del daytime mostrato di Amici in queste ore. Di base, all’interno della scuola e viste le perfomance della cantante, la professoressa ha voluto evidenziare come si sarebbe aspettata di più dall’allieva.

Lorella Cuccarini – www.donnaglamour.it

“L’emotività la devi veicolare nel modo giusto. Se la metti solo nel non saper gestire le cose di ordinaria amministrazione, come una critica o un ballottaggio, sai quali sono le regole”, le ha detto la Cuccarini. “Non puoi avere l’atteggiamento di una bambina. Il tuo crollo emotivo mi ha veramente preoccupata, vorrei capire se c’è ancora qualcosa che posso fare per te. Penso che tu abbia le capacità di affrontare tutto questo, ma non ti ritrovo più, ti sento trattenuta e mai libera fino in fondo”.

La risposta della cantante

Il monito della maestra mandato in onda nel daytime odierno di Amici, forse, è stato recepito ma la cantante ha subito spiegato: “Credo di aver toccato il fondo e sono arrivata”. E ancora: “Sono arrabbiata, ma la rabbia mi aiuta e sto affrontando diversamente questi giorni. Sono triste e delusa da me, non vorrei che le mie fragilità mi escludesso dal gioco. Il mio più grande limite nella vita è la mia testa. Non voglio andare via e te lo dimostrerò”, ha aggiunto SenzaCri.