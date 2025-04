Dalle ultime foto di Eleonora Giorgi al caso Abbagnato-Leotta: i gossip della settimana

Ultimi giorni carichi di notizie dal mondo dello spettacolo, della tv e del web. Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana.

Sono stati dei giorni intensi per quanto riguarda le novità, i rumors e le polemiche dal mondo dello spettacolo, della tv e dei social. Se per una volta il nuovo avvistamento bollente di Fedez passa in sordina, non può certo mancare la mitica Belen Rodriguez con qualche frecciatina agli ex. Interessante anche il battibecco, per la verità ad una sola direzione, tra Eleonora Abbagnato e Diletta Leotta. Scopriamo quali sono stati i migliori gossip della settimana da lunedì 14 a venerdì 18 aprile 2025.

I gossip della settimana: le ultime foto di Eleonora Giorgi

Partiamo da un qualcosa di molto triste, ovvero il ricordo della compianta Eleonora Giorgi. Ad inizio settimana, infatti, suo figlio Andrea Rizzoli è stato ospite di ‘Mattino 5’ e ha avuto modo di parlare dell’attrice, deceduta ormai da oltre un mese. L’uomo ha mostrato grande emozione nel parlare della madre ma non solo.

Eleonora Giorgi – www.donnaglamour.it

Rizzoli ha fatto vedere alcune foto relative agli ultimi momenti della Giorgi in clinica, poco prima della tragica dipartita. Un momento molto forte che ha emozionato i presenti in studio e i tanti telespettatori della trasmissione.

Cosa è successo tra Matilde Brandi e Angela Melillo?

Matilde Brandi – www.donnaglamour.it

Cambiando decisamente argomento, ecco la strana querelle tra Matilde Brandi e Angela Melillo. In settimana, infatti, prima una e poi l’altra hanno fatto capire di aver interrotto il loro rapporto di amicizia. Non senza qualche parole piuttosto forte, le due donne hanno cercato di spiegare quanto accaduto. Il loro feeling ormai datato si sarà fermato per sempre?

Lo strano cerotto di Fiorello

Fiorello – www.donnaglamour.it

Piccolo giallo attorno alle condizioni di salute di Fiorello. Il noto showman, infatti, era stato paparazzato con uno strano cerotto sul braccio. In tanti avevano pensato a problemi “gravi” per l’uomo ma invece si sarebbe trattato solo di un piccolo guaio dovuto ad un suo caro hobby.

Belen, nuove frecciate agli ex

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

Giorni movimentati anche per Belen Rodriguez. La famosa showgirl argentina, infatti, durante l’ultima puntata andata in onda di OnlyFun, il suo programma sul Nove con i Panpers, si è lasciata andare ad alcune battutine e frasi sugli ex. Non sono mancate delle frecciate…

Il caso Abbagnato-Leotta

Diletta Leotta – www.donnaglamour.it

Sebbene si sia trattato di un caso già affrontato in passato, in questi ultimi giorni si è tornati a parlare di alcune dichiarazioni di Eleonora Abbagnato contro Diletta Leotta e di una gelosia, forse eccessiva, della danzatrice verso il volto DAZN quando collaborava con il marito, Federico Balzaretti. Senza giri di parole, la Abbagnato aveva accusato la Leotta di non comportarsi come avrebbe dovuto.