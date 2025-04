Belen, nuova stoccata agli ex: la frecciatina con la finta Fagnani

Una curiosa intervista ironica è stata l’occasione per Belen Rodriguez di lanciare una frecciatina agli ex fidanzati.

Belen Rodriguez torna al centro dell’attenzione. Questa volta non per i recenti scatti bollenti sui social ma per quanto acccaduto durante la recente puntata del programma comico OnlyFun, in onda su Nove. Qui, la Rodriguez si è lasciata andare ad alcune confidenze sul suo passato sentimentale. L’occasione è stata un’intervista ironica condotta dalla “finta” Francesca Fagnani, interpretata magistralmente dal comico Vincenzo De Lucia.

Belen e la finta intervista a Belve

In occasione dell’ultima puntata di OnlyFun sul Nove, Belen Rodriguez, conduttrice insieme ai PanPers del programma, si è fatta prendere la mano durante una intervista con il comico Vincenzo De Lucia che stava facendo la sua iconica imitazione di Francesca Fagnani. Tra battute e allusioni, l’argentina ha accettato di giocare con ironia sul tema dei suoi ex, mostrando una vena autoironica che ha divertito il pubblico.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

L’intervista si è svolta in un clima leggero, ma non sono mancate frecciatine sottili, soprattutto quando il discorso è caduto sul nuovo progetto televisivo della showgirl. In questo senso, come sappiamo, Belen è stata impegnata alla conduzione di Amore Alla Prova, un format che mette alla prova la solidità delle coppie, spesso alle prese con crisi, tradimenti e rotture. Proprio su questo tema, la finta Fagnani ha colto la palla al balzo per far “aprire” l’argentina.

La frecciatina agli ex

Durante il botta e risposta tra Belen e la finta Fagnani, ecco alcune domande a cui la showgirl non si è sottratta dal rispondere. “Possiamo dire che è un progetto autobiografico?”, è stato il quesito posto alla Rodriguez. La risposta della presentatrice non si è fatta attendere ed è arrivata con un sorriso disarmante: “Sì, possiamo dire di sì…”. E subito dopo ha aggiunto con una battuta pungente: “E quelli che non so poi!“. Un commento che ha lasciato intendere quanto il suo vissuto personale sia stato complesso e, forse, ancora non del tutto risolto.

Le parole di Belen hanno fatto il giro del web, riaccendendo i riflettori sulla sua vita sentimentale, spesso oggetto di gossip e speculazioni. In tanti hanno notato questa piccola frecciatina e per questo sotto al post del programma non sono mancati i commenti, positivi e non.