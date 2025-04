La bellissima coppia formata da Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli hanno scelto di partire per i giorni di Pasqua. Ecco dove sono andati.

Hanno raccontato, di recente, alcuni aspetti inediti della loro relazione annunciando anche la data di nozze che arriveranno tra qualche tempo. Adesso, Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli si stanno godendo un periodo di relax lontano dal caos lavorativo e dalla routine cittadina. La coppia è volata via dall’Italia in occasione delle vacanze di Pasqua.

La storia tra Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli

Da ormai tanti anni Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli formano una coppia molto affiatata in grado di superare difficoltà e momenti di down. I due sono felicissimi insieme e hanno trovato da tempo il giusto equilibrio che presto li porterà a sposarsi. Era stata la stessa penna graffiante a fornire qualche dettaglio sull’argomento.

Parlando al programma ‘Hot Ones Italia’ con Cattelan, infatti, la Lucarelli aveva spiegato che dopo tanto tempo aveva deciso di proporre al compagno le nozze e, a quanto pare, l’uomo avrebbe accettato. Per i due dovrebbe arrivare la cerimonia la prossima primavera, quindi nel 2026. Il matrimonio potrebbe andare in scena in Puglia.

Il viaggio per Pasqua: le foto

Ad ogni modo, i due continuano ad essere sempre super affiatati e la conferma è arrivata anche dal recente viaggio in India di cui la coppia ha voluto mostrare, per ora, alcuni momenti. La Lucarelli e Biagiarelli sono partiti per Pasqua in una location da sogno. Per adesso, solo una foto è stata resa pubblica e si tratta di uno scatto davanti al Taj Mahal: “La posa me l’ha suggerita l’indiano, non ho alcuna responsabilità”, ha scritto con ironia nella didascalia del post condiviso su Instagram. Staremo a vedere quali altri paesaggi mozzafiato i due vorranno mostrare in questi giorni. Indubbiamente saranno tutti posti favolosi e che non capita tutti i giorni di vedere.