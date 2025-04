Tempo di nozze per Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli che hanno comunicato l’intenzione di sposarsi nel corso di ‘Hot Ones Italia’ con Alessandro Cattelan.

Non solo il nuovo progetto lavorativo insieme. Adesso Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli pensano in grande e… alle nozze. A renderlo noto è stata proprio la penna graffiante intervenuta nel programma di Alessandro Cattelan, ‘Hot Ones Italia’. Nel corso della trasmissione, la Lucarelli ha parlato della sua vita privata ma anche di aspetti lavorativi importanti tra cui Ballando con le Stelle.

Selvaggia Lucarelli e il ruolo a Ballando con le Stelle

Parlando al programma ‘Hot Ones Italia’ con Cattelan, Selvaggia Lucarelli ha affrontato, come detto, diverse tematiche legate alla sua vita, privata e professionale. Non sono mancati spunti su Ballando con le Stelle. A precisa domanda sul come approcci al suo ruolo in trasmissione anche in merito ad eventualicritiche per essere giornalista e donna di televisione, la donna ha replicato: “Per un periodo l’ho vissuto come un problema… Avevo il complesso di me stessa, di farmi piacere troppe cose”, ha ammesso.

Selvaggia Lucarelli – www.donnaglamour.it

“Ho la sindrome dell’impostore: credo sempre di avere di più di quello che merito e questo mi salva, perché permette di non sedermi e non pensare mai di aver raggiunto il massimo e meritarlo. Quindi studio e mi preparo. Per esempio prima di venire qui sono andata a studiare i nomi dei peperoncini famosi nel mondo, ho visto le puntate precedenti…”, ha detto facendo anche dell’ironia.

“Per molto tempo ho detto no a tante cose. L’unica che mi ero concessa era ‘Ballando con le stelle’ come fosse l’ora di ricreazione a scuola. Poi ho pensato che fosse un atteggiamento autopunitivo e castrante, perché tutti coltiviamo la nostra parte di leggerezza. Allora mi sono detta che il mainstream è divertente e mi sono allargata anche in quel mondo lì e la cosa sta dando i suoi frutti e mi ha regalato anche un po’ di leggerezza… Sarò a Ballando anche il prossimo anno perché non lascio il mio posto vacante”, ha concluso sull’argomento.

L’annuncio sul matrimonio con Lorenzo Biagiarelli

Spaziando sulla sua vita privata, la Lucarelli ha poi svelato di essere pronta al grande passo con Lorenzo Biagiarelli. I due, a quanto pare, si sposeranno entro la primavera dell’anno prossimo. La penna graffiante ha raccontato che dopo qualche giorno che lo aveva conosciuto aveva subito proposto a Lorenzo di sposarlo e di fare un figlio. “Avevo 41 anni e avevo fame di tempo, pensavo: ‘o adesso o mai più!’. Ma lui saggiamente mi ha risposto di no! A quel punto ne ho fatto una questione di orgoglio: ‘non glielo chiederò più!'”.

Ora, però le cose sono cambiate: “Dopo nove anni sono tornata all’attacco perché, compiuti i 50, volevo organizzare la mia vita. Gliel’ho buttata sul pragmatico, basta romanticismo, è burocrazia. Qualche giorno fa in aereo gli ho detto che se dovessi morire tutto quello che ho in questo momento rimarrebbe a Leon, mio figlio che neanche mi scrive (ride!)… Poi gli ho ricordato della casa acquistata in Puglia, in una piazzetta davanti a una chiesa. Potremmo fare una festa incredibile a tema… la pizzica, i taralli, Albano, Emma, I Negramaro. Chiudiamo tutto il Paese e facciamo una grande festa… altro che i compleanni di Madonna in Puglia. E pare abbia detto di si! Forse in primavera dell’anno prossimo“, ha svelato la Lucarelli.