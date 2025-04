“Da 2 anni ci proviamo ma…”: Delia Duran e Alex Belli vogliono diventare genitori

Il desiderio di diventare genitori ma anche qualche intoppo: Delia Duran e Alex Belli hanno raccontato la loro personale situazione.

In passato avevano raccontato di voler ricorrere alla fecondazione assistita per diventare genitori ma, ancora oggi, non ci sono state novità in merito. Stiamo parlando di Delia Duran e Alex Belli che sono intervenuti a ‘La Volta Buona’ su Rai 1 con Caterina Balivo per parlare della loro situazione e del loro desiderio di diventare mamma e papà.

Delia Duran e Alex Belli: il desiderio da genitori

Il tempo passa ma il desiderio di diventare genitori è sempre più forte in Delia Duran e Alex Belli che già in passato avevano raccontato di voler diventare mamma e papà. La coppia, a Nuovo, aveva spiegato di aver intrapreso un percorso di purificazione per raggiungere l’obiettivo: “Il nostro percorso è iniziato un mese e mezzo fa. È importante purificarsi, fare un certo tipo di dieta ed eliminare fumo e alcol. Siamo nella fase della preparazione […]”.

Alex Belli – www.donnaglamour.it

Oggi, invece, a ‘La Volta Buona’, i due hanno spiegato di non aver ancora risolto. “Sono 2 anni che proviamo naturalmente, senza riuscirci“, hanno ammesso. “Da qualche mese pensiamo di affidarci a un centro o un medico per la fecondazione. Alcuni nostri amici ci hanno già consigliato. Siamo aperti a vedere altre vie e soluzioni grazie alla medicina”.

Il rapporto nella difficoltà

La coppia, a domanda precisa della conduttrice Caterina Balivo, ha poi risposto in merito alla possibilità di avere delle tensioni di coppia per questa situazione che non trova una soluzione. “Tra di noi c’è grandissima comprensione e amore”, ha detto Belli. “Non abbiamo ancora questo orologio biologico che ci pressa, siamo giovani. Tutte le cose devono venire nel momento giusto. Ora crediamo che, grazie alla medicina, forse tra 6 o 7 mesi daremo una buona notizia“, ha concluso l’attore con grande fiducia e speranza.