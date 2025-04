Giorni di grande tristezza per la nota cantante Tiziana Tosca Donati che ha annunciato il terribile lutto subito nella sua famiglia.

Un altro lutto nel mondo della musica dopo quello subito nella famiglia di Gino Paoli. Infatti, in queste ore, è stato possibile comprendere meglio quanto accaduto alla madre di Tiziana Tosca Donati. La mamma della cantante e attrice, infatti, è venuta a mancare e lei sta cercando di affrontare la situazione a modo suo.

Morta la madre di Tiziana Tosca Donati

Sono giorni di grande tristezza per la nota cantante e attrice Tiziana Tosca Donati. La donna, infatti, ha subito la perdita di sua madre. In queste ore, l’artista ha condiviso una lunga dedica per far comprendere meglio quanto stia vivendo. La compianta mamma della Donati, a quanto filtra, è scomparsa il 23 marzo scorso.

Dando uno sguardo al profilo ufficiale su Instagram della Donati, infatti, è stato possibile dare un senso ad un post condiviso in data 23 marzo 2025 dove, appunto, la donna salutata la sua “mammina”. Tosca aveva scritto: “Ciao mammina… faremo ancora ‘vola vola’”. In quella occasione, però, non era stato chiaro che la donna fosse deceduta.

Il momento difficile

Oggi, tramite un altro post su Instagram, la Donati ha voluto condividere la sua grande tristezza e in che modo stia provando a superare il lutto della madre. “Sono stati giorni duri, violenti dove ho girato Roma in lungo e largo. Ho consumato ogni energia per cercare un segno, un ricordo, a volte mi è sembrato addirittura di vederti di spalle…”, ha scritto.

“È tempo di lasciare andare, ma ti prego: con calma. Fammi ancora cullare da questa malinconia nel ricordo del tuo sorriso, delle tue battute sui miei ritardi che ti facevano infuriare. Ho lasciato che Roma prendesse il tuo posto: nei suoi vicoli, nella sua isola dove amavamo andare insieme in silenzio… bastava uno sguardo e un sassolino nel fiume. Fin da bambina”, ha aggiunto la cantante.

E ancora nel suo messaggio: “Ora è il momento di risalire, perché dopo aver toccato il fondo si risale, volenti o nolenti: basta lasciarsi andare sull’acqua. Riparto. Perdonate la mia ombra malinconica, che da oggi in poi farà parte dei miei segni particolari. Vi abbraccio tutti per tanto amore. E spero di non perdervi mai”.