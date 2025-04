“Anche quando non è vero…”: Antonella Clerici si sfoga, ecco perché

Nel corso della recente puntata di ‘È sempre mezzogiorno’, Antonella Clerici ha voluto parlare al proprio pubblico in modo molto sincero.

Il rapporto con il suo pubblico è, forse, la cosa più importante a livello lavorativo per lei e lo ha confermato anche di recente parlando apertamente durante ‘È sempre mezzogiorno’. La protagonista è, ovviamente, Antonella Clerici che anche nelle ultime ore ha voluto dire la sua su un tema molto importante per i conduttori: gli ascolti. La presentatrice ha dato sfogo, in un certo senso, ad alcuni pensieri sul tema risultando anche pungente.

Antonella Clerici, il rapporto con il pubblico

Nel corso degli anni di carriera, Antonella Clerici è riuscita ad instaurare una feeling perfetto con il suo pubblico. In ogni trasmissione di cui è stata protagonista, come conduttrice o anche solo come ospite, infatti, la donna ha sempre riscosso grande successo, frutto della sua solarità ma anche della grande sincerità.

In questo senso, la donna ha più volte ribadito l’importanza di voler essere sempre se stessa. Un qualcosa che le ha permesso di raggiungere il cuore e la mente degli italiani che, ora, si fidano ciecamente di lei e del “suo prodotto”. Una ulteriore conferma di questa sincerità della Clerici è arrivata dalla recente puntata di ‘È sempre mezzogiorno’, dove la presentatrice si è tolta qualche sassolino dalle scarpe sul tema ascolti televisivi.

Lo sfogo sugli ascolti: il video

Nel corso della recente diretta del programma ‘È sempre mezzogiorno‘, la Clerici ha sottolineato gli importanti ascolti della trasmissione. Di solito, per sua stessa ammissione, lei non è abituata ad autocelebrarsi ma, in questo caso, ha optato per farlo. “Intanto noi brindiamo agli ascolti, per una volta mi piace dirlo perché lo dicono tutti anche quando non è vero. Invece ‘È sempre mezzogiorno’ sta raggiungendo, grazie a voi, risultati insperati”, ha detto la conduttrice. “Quindi grazie per l’affetto con cui ci seguite tutti i giorni. Lo dico poco, ma quando lo dico sapete che è la verità“, ha tenuto a precisare ancora la donna.