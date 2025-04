Ilaria Galassi, bufera sulla foto del GF: cosa ha pubblicato

Dopo la fine del Grande Fratello, Ilaria Galassi ha fatto parlare per una foto piuttosto particolare e “offensiva” condivisa nelle storie social.

La sua presenza al Grande Fratello non è passata inosservata al netto del ritiro. Stiamo parlando di Ilaria Galassi, ex volto di ‘Non è la Rai’. La donna è tornata in auge in queste ore per una foto condivisa relativa al cast del reality che ha generato parecchie reazioni contrastanti per via delle emoticon presenti e “attribuite” a ciascun personaggio.

Ilaria Galassi dopo il GF: i progetti

L’esperienza di Ilaria Galassi al Grande Fratello è stata caratterizzata da qualche discussione e da alcuni “squilli” ma, per la verità, in pochi puntavano sul suo approdo in finale. Ad ogni modo, l’avventura è stata positiva e la stessa ex ‘Non è la Rai’ ha parlato positivamente di quanto vissuto anche in alcune recenti interviste.

Alfonso Signorini – www.donnaglamour.it

La stessa Galassi, a Verissimo, ha spiegato come abbia intenzione di godersi il momento di visibilità ma, allo stesso tempo, di voler fare i conti con la realtà in ambito lavorativo. “Devo trovarmi un lavoro”, ha spiegato Ilaria. “Perché quanto durerà questa ‘luce’? Ora ho chiesto un consiglio a Eleonora (Cecere ndr)”, aveva detto la donna.

La foto pubblicata: la gaffe

Al netto della sua volontà di guardare avanti, il GF è per forza di cosa ancora molto presente nella sua vita. Anche in modo “negativo”. La Galassi, infatti, è stata protagonista di una vera e propria gaffe condividendo una foto antipatica sul cast del reality nel quale, a ciascun personaggio, è stata assegnata una emoticon. A generare una vera e propria bufera, gli occhiali fatti con l’emoticon della cacca, attribuiti a Signorini.

Dal canto suo la Galassi, dopo essersi resa conto di quanto condiviso, ha voluto spiegare: “L’ho cancellata subito perché la mia amica Pamela (Petrarolo, ndr) mi ha scritto chiedendomi: ‘Ma che hai messo? Ti sei ubricata?’. Quindi no, non l’ho postata io, l’ho solo ricondivisa e pure levata”. In effetti, la donna aveva solo ricondiviso una foto di un account ironico ma non si era accorta bene del suo contenuto.