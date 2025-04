Nuovi rumors su una delle coppie più chiacchierate degli ultimi tempi, quella formata da Giulia De Lellis e Tony Effe. Cosa sarebbe successo tra i due.

Solamente poche ore fa si era parlato della possibilità di una dolce attesa per Giulia De Lellis. Eppure, sulla nota influencer e il suo attuale compagno, Tony Effe, le voci sarebbero, ora, ben diverse. Pare, infatti, che al netto della gioia mostrata durante la recente vacanza alle Maldive, la verità sarebbe un’altra con annesso malumore tra loro.

Le voci su Giulia De Lellis e Tony Effe: crisi o no?

Come detto, Giulia De Lellis e Tony Effe sono senza dubbio tra i personaggi più chiacchierati degli ultimi mesi. Da quando hanno ufficializzato, a fatti più che a parole, la loro relazione, i due sono continuamente sulle prime pagine di tutti i giornali di cronaca rosa. Non sempre, però, per motivi positivi e di gioia.

Giulia De Lellis – www.donnaglamour.it

Secondo tantissime voci, infatti, la relazione tra la bella Giulia e Tony sarebbe tormentata e fatta di continui tira e molla che, ultimamente, sembravano essere rientrati grazie alla vacanza di coppia alle Maldive. Pare, invece, che proprio il viaggio nella meta esotica possa aver dato decisamente una sterzata opposta alla relazione.

Spunta l’ultimatum alle Maldive

Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo nella rubrica su Oggi ‘I buoni, i belli, i cattivi’, la trasferta alle Maldive di Giulia ed Effe, in realtà, nascerebbe come viaggio di lavoro finalizzato a promuovere alcuni brand di moda di cui entrambi sono testimonial. Oltre a questo ci sarebbe stato persino un ultimatum da parte della donna verso il rapper. Si vocifera, infatti, di un aut aut della De Lellis che riguarderebbe il progetto di allargare la famiglia… Tale rumor, va detto, non è stato confermato ma potrebbe essere realistico. Nel caso resta un mistero l’ipotetica reazione di Tony.