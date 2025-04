Giulia De Lellis potrebbe essere incinta: la segnalazione di un follower e un curioso reel accendono i rumors.

Giulia De Lellis, sempre sotto i riflettori, torna al centro del gossip con una notizia che sta facendo discutere i fan riguardo la sua storia d’amore con Tony Effe. Secondo una segnalazione arrivata nelle ultime ore, l’influencer potrebbe essere incinta e aspettare il suo primo figlio. Un annuncio che, se confermato, sarebbe una grande sorpresa per i suoi follower. Ma scopriamo tutti i dettagli sull’indiscrezione.

I segnali di un possibile annuncio: Giulia e Tony Effe

La relazione di Giulia con il rapper Tony Effe ha avuto molta visibilità nell’ultimo periodo. Dopo aver ufficializzato la loro storia, i due hanno condiviso numerosi momenti felici sui social, alimentando l’interesse dei fan.

Giulia De Lellis – www.donnaglamour.it

Le vacanze alle Maldive, la presenza di Giulia al Festival di Sanremo a fianco di Tony e i post pubblicati insieme sembrano testimoniare una fase serena della coppia. Tuttavia, i pettegolezzi degli ultimi giorni aggiungono un nuovo capitolo alla loro storia d’amore.

La segnalazione che sta circolando è stata portata alla luce da Deianira Marzano, che ha ricevuto la notizia da una sua follower. Il gossip fa riferimento alla possibilità che Giulia sia incinta e in attesa di un bambino: “100% è incinta Giulia De Lellis” si legge.

La reazione di Giulia De Lellis ai rumors

A sollevare ulteriori dubbi è un reel pubblicato da Giulia nelle sue storie su Instagram, dove si parla di “mamme e bambini“. Sebbene la De Lellis non abbia ancora commentato ufficialmente, i fan non possono fare a meno di chiedersi se ci sia davvero qualcosa di più dietro.

Nonostante le voci, Giulia non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo la sua presunta gravidanza. La sua reazione al pettegolezzo rimane un mistero, e alimenta ulteriormente la curiosità dei suoi follower. In attesa di chiarimenti, i fan continuano a speculare su questa possibile nuova fase della sua vita. Ora non ci resta che attendere una conferma o una smentita da parte dell’influencer.