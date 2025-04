La storia, finita, tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis resta ancora al centro della cronaca rosa. I nuovi retroscena sulla separazione.

Il loro legame resterà per sempre e, anche in questo senso, la stessa Sonia Bruganelli ha più volte ribadito di volere Paolo Bonolis accanto per tutta la vita. Eppure, la loro storia d’amore è terminata e su questo la diretta interessata ha fornito nuovi dettagli legati proprio al periodo che ha preceduto la decisione di andare avanti divisi.

Sonia Bruganelli: da Bonolis a Madonia

Il matrimonio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è terminato con la donna che sta provando ad andare avanti nella sua nuova relazione con Angelo Madonia. Intervenuta su Rai 3 al programma ‘A casa di Maria Latella’, la donna ha ripercorso alcune delle tappe che hanno portato appunto alla fine della storia con il famoso conduttore sino ad arrivare al nuovo amore.

In particolare sull’attualità, la Bruganelli ha detto: “Io ho una storia con una persona che è un uomo più piccolo di me. È paradossale, io sono stata tanti anni con un uomo 13 anni più grande di me che è un Peter Pan, e ha una testa più giovane della mia. Ora sto con un ragazzo che ne ha 41 e che in realtà di testa è molto più grande di me“.

“Cosa mi ha detto Paolo”: il retroscena

Tornando, invece, alla crisi e alla separazione con Bonolis, la Bruganelli ha detto: “Quando ho conosciuto Paolo avevo 23 anni, ora ne ho 51: quindi una vita enorme… Il rapporto cambia […]”. La donna ha quindi aggiunto che col passare del tempo abbia cercato maggiormente di comprendere se stessa capendo meglio le proprie esigenze.

“Credo non sia giusto che io stia accanto a una persona perché gli voglio profondamente bene, quando Paolo, ad esempio, è una persona molto romantica, ha voglia di innamorarsi, vuole ancora la favola. Io non ero in grado di regalargli quella favola, perché avevo la testa ai miei figli e a un cambiamento. Non era il lavoro, che è sempre stato con lui, ma la mia personale identità che stavo cercando. E poi non provavo determinate cose che lui, giustamente, voleva. MI ha detto: ‘Sonia io ho diritto ad avere accanto una donna che mi desideri’. Nonostante fossero passati 25 anni. E io, onestamente, gli ho detto quel che provavo […]”.