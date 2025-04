Grande ironia per Elettra Lamborghini che ha condiviso un video mentre l’autista del van sul quale si trovava ha preso una multa.

Insieme a Scintilla sarà al timone della trasmissione di Rai 2 ‘L’ignoto’. Stiamo parlando di Elettra Lamborghini che ha colto anche una sfortunata situazione per pubblicizzare il programma che la vedrà protagonista tra qualche tempo. La nota ereditiera, infatti, ha fatto ironia dopo che l’autista del van sul quale si trovava… ha preso una multa.

Elettra Lamborghini e la multa

Stando a quanto ricostruito grazie alla diretta interessata, Elettra Lamborghini e il van sul quale viaggiava per le riprese de ‘L’ignoto’, la trasmissione in partenza tra qualche tempo su Rai 2, sono stati fermati dalla polizia per… una multa. Ebbene sì, perché per qualche ragione, probabilmente eccesso di velocità, l’autista del mezzo si è dovuto fermare e fare i conti con le autorità.

Elettra Lamborghini – www.donnaglamour.it

A quanto pare, nelle scorse ore la Lamborghini e il team che lavora alla trasmissione ‘L’ignoto’, oltre a dover fare i conti con le normali difficoltà di registrare alcune scene per il programma hanno dovuto fare i conti con un poliziotto che ha fermato il mezzo durante le riprese. A raccontare meglio la situazione, come anticipato, è stata la stessa ereditiera.

Il video gag con il poliziotto

Tramite un video pubblicato su TikTok, la Lamborghini ha fatto vedere quanto capitatole in queste ore con la sfortunata multa subita dall’autista del van sul quale stava viaggiando. “Hanno multato il nostro driver… Il nostro nuovo programma promette benissimo e tante risate”, ha scritto la simpaticissima Elettra nella didascalia del post social.

Nel filmato si vede appunto la Lamborghini reagire alla multa e provare a convincere il poliziotto a non metterla davvero: “No dai, chiuda un occhio. Per favore”. Quando l’agente è andato avanti nella compilazione della multa, ecco un’altra simpaticissima esclamazione della donna: “Ma ci ha fatto un multone così? Ma veramente?”, le sue parole dopo aver visto oltre 90 euro di sanzione. A rendere tutto assolutamente divertente il fatto che l’ereditiera stesse continuamente chiamando “collega” il poliziotto.