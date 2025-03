Elettra Lamborghini al timone di un nuovo programma in tv: di cosa si tratta

Novità interessanti per Elettra Lamborghini e un nuovo programma che dovrebbe vederla al comando. Ecco cosa filtra sull’ereditiera.

Sui social l’abbiamo vista nella tenera veste di “tata” del figlio di GIulia Salemi. Ora per Elettra Lamborghini ci sarebbero novità molto interessanti per quanto riguarda un futuro impegno sul piccolo schermo. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, l’ereditiera sarà al timone di un nuovo programma su Rai 2 insieme a Scintilla.

Elettra Lamborghini alla conduzione de L’Ignoto su Rai 2

Nuova apparizione in tv in arrivo per Elettra Lamborghini. Infatti, dopo aver preso parte al Festival di Sanremo 2025 come co-conduttrice, l’ereditiera si appresta a condurre un programma importante su Rai 2. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dal sito di Davide Maggio, infatti, ecco la donna pronta a L’Ignoto, trasmissione previste nella prossima stagione, in autunno, in prima serata.

Elettra Lamborghini – www.donnaglamour.it

In queste ore, il sito di Davide Maggio aveva spiegato come la Lamborghini abbia accettato di guidare il programma che, inizialmente, sarebbe stato pensato per Simona Ventura. L’ereditiera, dopo il presunto “no” di Super Simo, avrebbe dato la sua disponibilità. Sempre secondo il portale, la trasmissione sarà “un adventure game basato sull’originale olandese del 2023, Het Onbekende, in cui i partecipanti, divisi in due squadre (famosi e non famosi), accettano di prendere parte ad un’avventura senza conoscere dettagli sul programma, le regole del gioco o la data e l’ora di inizio”.

La conferma e l’arrivo di Scintilla

Ulteriore conferma relativamente al futuro della Lamborghini nel programma sarebbe giunto dalle stories Instagram della donna dove si è mostrata su un elicottero di Sibari Fly, aeroclub della frazione del comune di Cassano all’Ionio (Cosenza). Proprio qui in Calabria si starebbero registrando le varie puntate della trasmissione.

Oltre a questo, il sito di Davide Maggio ha anche anticipato che accanto alla Lamborghini ci sarà Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. Al momento, va detto, non sono arrivate conferme dai diretti interessati.