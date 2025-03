“Vuole farmi litigare con la Celentano”: caos ad Amici dopo il guanto di sfida

Alta tensione ad Amici in vista della seconda puntata del Serale. Un guanto di sfida ha acceso la polemica tra ragazzi e professori.

Clima caldissimo nella scuola di Amici con gli allievi che si preparano alla seconda puntata del Serale. Dopo lo sfogo social della maestra Deborah Lettieri, ecco che nel corso dell’ultimo daytime è stato evidenziato un “problema” legato all’ennesimo guanto di sfida sul ballo che sarebbe stato ideato per mettere “contro” la danzatrice Alessia e la sua prof, Alessandra Celentano.

Amici, verso la seconda puntata del Serale

Ad Amici si fa sempre più sul serio. Il talent di Canale 5 è pronto a vivere la seconda puntata del Serale. C’è grande attesa per quelle che saranno le sfide, soprattutto dopo l’esito della prima serata che ha visto addirittura una doppia eliminazione. In questo senso, in casetta sono arrivati i vari guanti di sfida che hanno generato non poche polemiche.

Alessandra Celentano – www.donnaglamour.it

Gli allievi della scuola stanno piano piano ricevendo i vari compiti da svolgere in vista della seconda puntata del Serale e, ovviamente, anche i guanti di sfida. A far parlare, è stato soprattutto quello ricevuto dalla ballerina Alessia “stuzzicata” dalla prof Lettieri anche per quanto riguarda il suo rapporto con la maestra Celentano.

Il guanto di sfida e la replica di Alessia

Nel corso dell’ultimo daytime del programma andato in onda nel pomeriggio, infatti, la ballerina Alessia non ha reagito benissimo all’ultimo guanto ricevuto. Secondo la danzatrice, la professoressa Lettieri starebbe cercando di metterla contro la sua insegnante, Alessandra Celentano. “Forse è una provocazione. Non lo so”, ha detto Alessia. “Mi vuole far litigare con mia ‘madre’. Ma non ci riuscirà. Perché io conosco mia ‘madre’. Non è che Deborah non pensa che io sia bella. Ma è come se stesse dicendo che mi copre. ‘Fatti una domanda, perché ti copre?'”.