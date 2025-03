GF, Lorenzo crolla in confessionale: la lettera a Shaila

Momento di forte emozione al GF con una lettera a cuore aperto di Lorenzo Spolverato per Shaila Gatta, uscita dalla Casa.

Il Grande Fratello si appresta ad arrivare alle sue fasi conclusive. In vista della finalissima i concorrenti si stanno adoperando con varie strategie. In questo senso, dopo l’uscita di scena di Shaila Gatta con tanto di sfogo finale, ecco Lorenzo Spolverato essersi lasciato andare ad un momento di forte emozione con una lettera a cuore aperto per la ragazza.

GF, l’eliminazione di Shaila Gatta

La coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è stata indubbiamente al centro delle varie dinamiche di questa edizione del Grande Fratello. Anche adesso che il reality è giunto alle sue battute finali, la situazione non è cambiata. In primis, subito dopo la sua eliminazione, la Gatta aveva sfogato un po’ di disappunto mostrandosi però contenta del percorso fatto.

“Non li sopportavo più”, ha detto a caldo l’ex Velina. “L’importante è quello che accadrà poi dopo, non è il gioco quello che conta. Mi sarebbe sicuramente piaciuto fare l’ultima settimana, però sono libera dopo 6 mesi e mezzo. Vado dai miei genitori e dal mio nipotino. Saluto tutti e tifo per Lollo“, erano state le sue parole.

La lettera di Lorenzo Spolverato per Shaila

Un sostegno a “Lollo” che a quanto pare è arrivato al destinatario. Spolverato, infatti, è stato protagonista di una lettera a cuore aperto per Shaila che lo ha visto “sciogliersi” nell’emozione in confessionale. “A volte il destino è imprevedibile e per me tu Shaila hai sempre vinto, sei il mio Grande Fratello e io voglio vincere per noi due“, sono state alcune delle sue parole nel messaggio che, da quanto si è appreso, le ha lasciato nella valigia prima dell’uscita.

“Mi manchi già da morire, siamo qualcosa di molto più grande di tutto questo e la meraviglia è che ti ho incontrato. Non sarà una settimana facile, ma se devo combattere perché è l’ultima, combatto per me, per te, per noi. Ricordati che ti amo e che tra una settimana ti rivedo e finalmente inizia il noi grande che ho sempre sperato”, le parole di Lorenzo in lacrime per la Gatta.